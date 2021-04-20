Во фракции "Слуга народа" не успели "существенно пообщаться" с нардепом Николаем Тищенко, который закатил вечеринку в столичном отеле Fairmont во время карантина.

Об этом в комментарии "Стране" заявил глава партии "Слуга народа".

"Тищенко еще не на стабильной связи, но думаю, что в ближайшее время это исправится", - сказал Корниенко.

Отметим, ранее в "Слуге народа" пообещали разобраться с вечеринкой Тищенко во время локдауна. Александр Корниенко рассказывал, что руководство фракции ожидает от нардепа объяснений.

Напомним, что вечеринка в разгар локдауна, которую утроил Тищенко, состоялась 18 апреля. Нардеп организовал ее в честь дня рождения супруги - Аллы Барановской. "Страна" публиковала видео с мероприятия, судя по которому оно проходило в ресторане отеля Fairmont. Однако помощник нардепа утверждал, что праздник проводят дома у Тищенко.

Также мы писали о том, что полиция открыла уголовное дело из-за вечеринки Тищенко в киевском отеле после публикации "Страны".