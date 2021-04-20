В России более 20 кораблей провели в Черном море учения с авиацией
Во вторник, 20 апреля, корабли Черноморского флота России (ЧФ) провели плановые учения в море с авиацией Южного военного округа (ЮВО).
Об этом со ссылкой на пресс-службу ЧФ сообщает "Интерфакс".
"Более 20 кораблей Черноморского флота отработали совместные тренировки с экипажами штурмовиков Су-25СМ3 объединения ВВС и ПВО ЮВО", - сообщил в ЧФ.
Там добавили, что эти учения проведены "в соответствии с планом контрольной проверки сил Черноморского флота за зимний период обучения в общем тактическом замысле контрольной проверки Южного военного округа".
Напомним, в марте Россия впервые в истории вывела на боевое дежурство все подводные лодки Черноморского флота.
Днем ранее мы рассказывали, что Северный флот РФ начал масштабные учения в Арктике, где недавно тренировались военные из США и Канады. В тренировках задействованы атомные подлодки, авиация и ПВО.