Во вторник, 20 апреля, корабли Черноморского флота России (ЧФ) провели плановые учения в море с авиацией Южного военного округа (ЮВО).

Об этом со ссылкой на пресс-службу ЧФ сообщает "Интерфакс".

"Более 20 кораблей Черноморского флота отработали совместные тренировки с экипажами штурмовиков Су-25СМ3 объединения ВВС и ПВО ЮВО", - сообщил в ЧФ.

Там добавили, что эти учения проведены "в соответствии с планом контрольной проверки сил Черноморского флота за зимний период обучения в общем тактическом замысле контрольной проверки Южного военного округа".

Напомним, в марте Россия впервые в истории вывела на боевое дежурство все подводные лодки Черноморского флота.

Днем ранее мы рассказывали, что Северный флот РФ начал масштабные учения в Арктике, где недавно тренировались военные из США и Канады. В тренировках задействованы атомные подлодки, авиация и ПВО.