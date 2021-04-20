В "Слуге народа" заявили, что нардепа Евгения Шевченко, который 20 апреля прибыл в Беларусь на встречу с Александром Лукашенко, никто в Минск не посылал и действовал он по своей личной инициативой. Теперь от него потребуют разъяснений на заседании фракции.

Об этом в комментарии "Стране" заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Фракция и партия его никуда не делегировала. И мне почему-то кажется, что МИД и ОП его тоже никуда не делегировали. То есть, он лично поехал, это его частная инициатива. Соответственно, он действует как частное лицо. Но есть конституционные разъяснения, что депутат всегда депутат. Даже если он действует как депутат - то действует как депутат Шевченко, не представляя власть, фракцию, партию и так далее", - сказал Александр Корниенко.

По мнению главы партии "Слуга народа", такие действия нарушают порядок реализации внешней политики Украины, согласованности действий между ветками власти.

"У нас есть определенное отношение к тому, что происходит в Беларуси, Рада принимала постановление. Есть позиция МИД. Господин Шевченко проявляет инициативу, которая может быть лишней", - заявил Корниенко.

По его словам, на заседании фракции будут ждать объяснений от Евгения Шевченко, а далее депутаты будут принимать решение о том, что предпринять.

"Будем ли что-то решать по этому поводу? На фракции, как минимум, будем требовать объяснений от него, так же как и от господина Тищенко по вчерашнему инциденту. А дальше депутаты будут определяться, что можно предложить. По поводу исключения из фракции? Фракция может принимать любое решение на своих заседаниях, иногда принимаются решения об исключении. И любого депутата, в том числе и меня, могут исключить. У нас нет святых. Просто, будет ли это достаточным основанием, чтобы такие санкции применять?" - сообщил глава партии.

Напомним, "слуга народа" Евгений Шевченко не первый раз попадает в громкий скандал. В 2019 году коллеги нардепа по фракции были возмущены его выступлением в программе на российском "Первом канале", некоторые даже призывали исключить его из фракции.

А летом прошлого года он поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси, и из-за этого его также раскритиковали сопартийцы.