В Виннице от последствий коронавируса умерла трехлетняя девочка. У ребенка был детский церебральный паралич.

Об этом со ссылкой на заместителя директора областного департамента здравоохранения Татьяну Бондаренко сообщает "Суспильне" во вторник, 20 апреля.

По ее словам, девочка попала в медицинское учреждение в очень тяжелом состоянии. Девочку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Бондаренко добавила, что врачи боролись за жизнь ребенка несколько дней, однако болезнь оказалась сильнее, девочка умерла в больнице.

"Девочке было 3 года и 8 месяцев. У нее был детский церебральный паралич", - сказала директора областного департамента здравоохранения.

Напомним, недавно мы рассказывали, что от коронавирусной болезни умерли две роженицы.

Также сообщали, что в Харьковской области за три дня скончались двое детей с Covid-19. После этого умер двухмесячный малыш.