Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сегодня на Донбассе и в аннексированном Крыму складывается "более чем тревожная" ситуация.

Об этом она сказала в видеообращении к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

"Если посмотреть на внешние границы Европы, то нам станет очевидно, что и сегодня мир и безопасность, стабильность и процветание не являются чем-то самим собой разумеющимися. Ситуация в Беларуси, на востоке Украины и в Крыму, в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе и, конечно, в Сирии и Ливии более чем тревожная", - сказала она.

По мнению Меркель, сейчас "очень много конфликтов, которые осложняют отношения" с Россией. Однако, несмотря на имеющиеся разногласия, нужно поддерживать диалог с Москвой.

Кроме того, Ангела Меркель заявила о важности сохранения транзита российского газа через Украину после запуска российского газопровода "Северный поток-2".

Напомним, на прошлой неделе Меркель, Макрон и Зеленский призвали Россию вывести войска из Крыма и убрать их от границы с Украиной.

Также мы писали о том, что главный дипломат Евросоюза подсчитал число войск России у границ Украины. По его словам, на границе с Украиной находятся 150 тысяч российских военных.