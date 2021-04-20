Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, на фоне скандала после подпольной вечеринки в честь дня рождения жены депутата Николая Тищенко, призвал украинцев соблюдать меры карантина, вне зависимости от их социального статуса.

Об этом глава МОЗ сказал во время онлайн-брифинга во вторник, 20 апреля.

"Считаю недопустимым, когда ради празднования дня рождения люди пренебрегают карантинными правилами. Когда подпольно начинают работать рестораны или другие учреждения, чтобы сделать себе приятно", - сказал Степанов.

По мнению министра, карантинные ограничения введены для всех и соблюдать их должны все люди, вне зависимости от социального статуса. При этом массовое празднование подвергает опасности всех участников вечеринки.

"Я хочу напомнить: такими действиями вы не просто подвергаете опасности людей, который празднуют с вами… Подумайте о том, что люди могут заболеть и оказаться в реанимации и это может стать причиной смерти человека. Задумайтесь об этом, когда будете планировать такое. Коронавирус не выбирает по социальному статусу: или ты политик, или водитель, например. Ему без разницы", - резюмировал глава МОЗ.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения своей жены в ресторане киевского отеля Fairmont, тем самым нарушив действующие ограничения карантина в Киеве. После этого киевские рестораторы начали готовить акции протеста. "Страна" опросила депутатов "Слуги народа" об их мнении о ресторанном скандале.

Ранее Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. При этом в Киеве эпидемическая ситуация продолжает оставаться сложной, заняты почти 75% коек для пациентов с кислородом.