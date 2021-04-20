Суд в Киеве продолжил рассматривать дело об убийстве Шеремета. Антоненко не выпустили из клетки
Во вторник, 20 апреля, Шевченковский районный суд Киева продолжает рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Во время сегодняшнего судебного заседания будут исследовать материалы дела по задержанию и проведению обысков у подозреваемого Андрея Антоненко.
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
В начале заседания сторона зашиты Антоненко подала ходатайство, чтобы он во время слушания находился не в клетке, а сидел рядом с адвокатами. Но суд его не удовлетворил.
Заседание проводят в открытом режиме,несмотря на карантинные ограничения. Оно, по словам судьи, продлится 8 часов. В зале находится 37 человек, социальную дистанцию никто не соблюдает.
Возле суда дежурит большое количество правоохранителей. У входа в здание полицейские досматриваю личные вещи всех, кто заходит. Также повторно досматривают личные вещи всех, кто направляется в зал, где проходит заседание.
Напомним, ранее Шевченковский районный суд Киева на 2 месяца продлил меры пресечения для обвиняемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Так, Андрей Антоненко до 21 мая останется за решеткой, а Юлия Кузьменко - под домашним арестом. Также суд продлил срок действия личного обязательства Яне Дугарь до 21 мая 2021 года.
Отметим, Павел Шеремет погиб летом 2016 года, когда машина, в которой он находился, взорвалась в центре Киева. В декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. При этом ни один из них своей причастности к убийству не признает.