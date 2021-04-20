Во вторник, 20 апреля, Шевченковский районный суд Киева продолжает рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Во время сегодняшнего судебного заседания будут исследовать материалы дела по задержанию и проведению обысков у подозреваемого Андрея Антоненко.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

В начале заседания сторона зашиты Антоненко подала ходатайство, чтобы он во время слушания находился не в клетке, а сидел рядом с адвокатами. Но суд его не удовлетворил.

Заседание проводят в открытом режиме,несмотря на карантинные ограничения. Оно, по словам судьи, продлится 8 часов. В зале находится 37 человек, социальную дистанцию никто не соблюдает.

Возле суда дежурит большое количество правоохранителей. У входа в здание полицейские досматриваю личные вещи всех, кто заходит. Также повторно досматривают личные вещи всех, кто направляется в зал, где проходит заседание.

Напомним, ранее Шевченковский районный суд Киева на 2 месяца продлил меры пресечения для обвиняемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Так, Андрей Антоненко до 21 мая останется за решеткой, а Юлия Кузьменко - под домашним арестом. Также суд продлил срок действия личного обязательства Яне Дугарь до 21 мая 2021 года.

Отметим, Павел Шеремет погиб летом 2016 года, когда машина, в которой он находился, взорвалась в центре Киева. В декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. При этом ни один из них своей причастности к убийству не признает.