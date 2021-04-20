Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что обращался в YouTube с требованием закрыть аккаунты телеканалов NewsOne, Zik и "112 Украина". При этом в видеохостинге пока не дали ответа.

Об этом рассказал глава Минкульта в интервью "РБК-Украина", обнародованном во вторник, 20 апреля.

По его словам, в администрацию YouTube были отправлены два запроса.

"Обращение было, было и повторное обращение, потому что после этого были другие решения по поводу санкций по Медведчуку (народному депутату от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" - Ред.). Ответа пока не было", - сказал он.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения о СНБО о санкциях против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалов NewsOne, Zik и 112. После этого Ткаченко обратился в Ютуб с просьбой заблокировать аккаунты каналов.

Также мы сообщали, что глава Минкульта Ткаченко заявил, что в стране больше не будут бороться с украинскими телеканалами, вместо этого власть сосредоточится на запрете российских медиа.