Появились подробности встречи Александра Лукашенко и нардепа от "Слуги народа" Евгением Шевченко.

Видео встречи опубликовал телеграм-канал "Пул первого"

"Приятно с вами встретиться. Оказывается, есть еще в Украине люди, которые уважают Беларусь", - с некоторым удивлением произнёс во время встречи Лукашенко.

"Не просто уважают, а любят и ценят. Для меня очень большая честь с вами познакомиться, я давно мечтал. Правда, искренне", - ответил Евгений Шевченко.

Александр Лукашенко сказал, что эта встреча "станет хорошим началом сотрудничества настоящих патриотов Украины с Беларусью".

"Мы никогда ничего не скрывали от украинских наших друзей, скрывать не намерены и впредь, тем более от наших друзей. Может быть, я думал, что их (количество. - Ред.) уменьшилось, но вряд ли. Наверное, просто о них меньше говорят и они, может быть, меньше говорят в последнее время. Но не думаю, что у нас там меньше друзей", - заявил Лукашенко.

Напомним, депутат фракции политической партии "Слуга народа" Евгений Шевченко, которого в 2019 году травили коллеги по фракции за выступление на российском ТВ, приехал в Минск на встречу с президентом Лукашенко утром, 20 апреля.

В прошлом году Евгений Шевченко поздравил действующего президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах. Из-за этого на него напали с критикой сопартийцы.