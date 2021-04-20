Минздрав основательно переписал план по вакцинации украинцев.

Ведомство Максима Степанова внесло изменения в Дорожную карту по вакцинации от коронавируса на 2021-2022 годы.

Изменили несколько пунктов.

Во-первых, раздел "Целевые показатели охвата населения кампанией по вакцинации".

Ранее в пункте 6 этого раздела указывалось, что будет вакцинировано порядка 428,3 тысячи работников критически важных структур госбезопасности — Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, Нацгвардии СБУ, Государственной пограничной службы, военнослужащих Вооруженных сил, МВД.

В новом варианте этот список значительно расширили. В него включили, в частности, Государственную специальную службу транспорта, Государственную миграционную службу, Управление госохраны, Госсвязи, аппарат СНБО, органы прокуратуры, НАБУ, органы налогов и сборов, рыбохрану, а также их подразделения на местах. Таким образом, эту категорию претендентов на вакцины увеличили более чем вдвое — до 956,7 тысячи человек.

Новый список претендентов уже вызвал немало вопросов.

"Не думаю, что "орлы Сытника" из НАБУ и аппарат СНБО сталкиваются с массовым скоплением народа чаще, чем все другие украинцы. Но им почему-то вакцина теперь положена, как и работникам прокуратуры. При этом работников судов, где всегда поток людей, в список почему-то не включили. Сам подход, по моему мнению, лишний раз подтверждает, что государство больше заботится о силовиках, чем о простых гражданах. Почему бы не отдать вакцины, к примеру, продавцам, которые постоянно общаются с массой людей. Опять же в списке нет лиц с хроническими заболеваниями, а ведь это не всегда пожилые украинцы, много и молодых, и коронавирус может оказаться для них смертельно опасным", — говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Многих удивило появление в списке работников рыбохраны и лесников, которые вообще работают "на свежем воздухе".

"Для тех, кто очень хочет вакцинироваться, есть вариант: нужно "переквалифицироваться" в рыбохрану и лесников", - иронизирует в Фейсбуке нардеп Ольга Стефанишина.

По словам экс-главного санитарного врача Святослава Протаса, в новом списке - представители профессиональных групп риска. Другое дело, что явно не все. То есть нет тех же продавцов, водителей общественного транспорта, коммунальщиков и представителей других профессий, которые ежедневно общаются с большим количеством народа.

Под изменения списка претендентов на вакцины в Дорожной карте поменяли и раздел "Этапы разворачивания кампании по вакцинации".

В него внесли все перечисленные выше категории лиц. При этом оставили и категории, которые были включены в третий этап ранее: люди в возрасте 65-69, 70-79 лет, 80-84 года, учителя и другие работники сферы образования.

Соответственно, изменилась и общая численность тех, кому вакцина положена на третьем этапе, - ранее речь шла о 7 129 027 гражданах, в новом варианте - о 7 657 474 (плюс 528 447 человек).

Также уточнили численность групп, чего в прежнем варианте не было.

Так, планируется вакцинировать порядка 2,9 млн лиц в возрасте 70-79 лет, около 2,4 млн тех, кому 60-65 лет, 1,4 млн учителей, 956,7 млн силовиков.

Еще одно изменение - из плана по вакцинации убрали публичных лиц и общественных деятелей (их внесли в Дорожную карту отдельной правкой в марте этого года), которым, напомним, предлагали "лишние" дозы вакцин.

То есть Минздрав, судя по всему, отказался от идеи популяризировать вакцины от коронавируса (которых, напомним, катастрофически не хватает), отдавая "лишние" дозы публичным персонам. За такой пиар-ход Степанова активно критиковали, в том числе сами медики.

"Сегодняшняя вакцинация в Украине 1% населения дает только индивидуальную защиту привитым. Поэтому то небольшое количество вакцины, которое есть, должно быть отдано группам риска", — отметил известный врач-инфекционист Андрей Волянский.

"Максим Степанов наконец-то вычеркнул из очереди на остатки вакцин публичных лиц. Он уже вакцинировался, поэтому это логично", - иронизирует Ольга Стефанишина.

Теперь если остаются неиспользованные дозы (в случае отказа от вакцинации, выявления противопоказаний и пр.) их будут предлагать исключительно лицам из списка лиц, которым вакцинация положена на первом и втором этапах. Напомним: в первый этап вакцинации включены военнослужащие ООС и медработники (ковидные отделения, экстренная медпомощь), украинцы из домов престарелых и интернатов (всего 367,5 тысячи человек). Во второй — социальные работники, медики, не задействованные напрямую в лечении коронавируса, люди в возрасте от 85 лет (всего - порядка 2,5 млн человек).

Так как они в очереди на вакцинацию стоят впереди "третьей волны", очевидно, речь идет об "отказниках", которые не привились ранее, потом передумали.

Но будет ли больше толку от такой перестановки - пока непонятно.

"Нам вообще бы не стоило слепо копировать опыт других стран с этими списками. Нужно вакцинировать тех, кто хочет, а не тем, "кому положено". С публичными персонами вообще была глупость, так как простые украинцы "знаменитостям" попросту не верят. А сюжеты о том, как вакцинируют политика или "звезду", вообще вызывают раздражение, ведь те, кто не "знаменит", могут записаться в очередь разве что на 2030 год или еще позже. Украинцы больше верят соседу, чем получившему дефицитную дозу политику. Поэтому у нас получился не коммуникационный, а организационный провал вакцинации", — считает Протас.

Ольга Стефанишина отмечает, что в обновленной Дорожной карте по-прежнему мало важных подробностей - нет ни графика поставок вакцин, ни изменений по местам вакцинации, ни механизма привлечения к кампании бизнеса.

Напомним: в первом варианте Дорожной карты указано, что тем, , кто будет вакцинироваться на первом этапе, положена вакцина Pfizer полученная через механизм COVAX, и частично AstraZeneka.

Те, кто включен в списки на второй этап вакцинации, получат дозы AstraZeneka. Вакцина для "третьей волны" в Дорожной карте по-прежнему не прописана. Как и количественная разбивка - кому и какой вакцины хватит.

"Нет также таких важных "мелочей", как медицинское сопровождение - до и после вакцинации. В некоторых больницах сейчас до 15% пациентов с коронавирусом средней и тяжелой формы - именно те, кто уже получил вакцину. Что это значит? Вариантов два. Либо они еще до вакцинации болели в бессимптомной форме и вакцина только все усугубила, либо вакцина не сработала. В первом случае много проблем мог бы снять предварительный ПЦР-тест. Со вторым нужно разбираться - в каком количестве и у каких групп людей возникают антитела. Стоило бы делать тесты на антитела хотя бы раз в неделю, и делать выводы. То есть, нужно подключать науку. Отдельный вопрос - дозы для тех, кто уже переболел, и у кого есть антитела. Люди отказываются, их все равно заставляют вакцинироваться, вместо того, чтобы отдать эти дозы тем, кто в них действительно нуждается. Об элементарном - не создавать "живые" очереди на вакцинацию, которые становятся рассадником ковида, - я даже не говорю. То есть много организационных недоработок, которые нивелируют эффективность вакцинации. При этом Минздрав "играется" со списками претендентов на вакцины и меняет местами абзацы в Дорожной карте", — подытожил Протас.