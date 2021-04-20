С 20 по 24 апреля Россия вводит временные ограничения на полеты над частью аннексированного Крыма и Черного моря.

Об этом со ссылкой на данные из международного извещения для пилотов (NOTAM) сообщает "Интерфакс".

"Объявлен район временно опасным для полетов воздушных судов", - сказано в извещении.

В зону ограничения полетов до высоты 19 тысяч метров вошло воздушное пространство над южной частью аннексированного Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими к ЮБК водами, а также над частью международных вод Черного моря.

Напомним, ранее Россия с 24 апреля до 31 октября закрыла некоторые районы Черного моря для прохождения судов. Это связано с запланированными военными учениями.

В РФ заявили, что ограничения не затронут Керченский пролив.