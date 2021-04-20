На сайте Киевсовета появилась петиция, автор которой настаивает на декоммунизации станции столичного метро "Героев Днепра" и переименовать ее в "Героев УПА". Киевлянин Василий Бабич в пользу своей идеи аргументирует тем, что в оформлении станции использована гвардейская лента, а само название увековечивает "российско-большевистских оккупантов, которые в 1943 году изгнали из Киева других оккупантов - немецко-нацистских". Кроме того автор петиции раскритиковал операцию по освобождению Киева.

"Операция с военной точки зрения была проведена абсолютно бездарно. Число жертв просто невероятное и сама операция была приурочена к годовщине большевистского мятежа в Петербурге", - говорится в петиции.

По мнению автора петиции, присутствующая в оформлении станции гвардейская лента должна быть заменена на "красно-черную символику борьбы украинского народа против оккупантов".

Предлагаю переименовать (декоммунизировать) станцию с "Героев Днепра" в "Героев УПА" в честь сил, сражавшихся против обоих оккупантов - Российско-большевистского и немецко-нацистского", - говорится в петиции.

Опубликованная в понедельник, 19 апреля, петиция по состоянию на 12:00 20 апреля собрала 40 голосов. Для рассмотрения этого предложения властями Киева необходимо 10 тысяч голосов, на их сбор отводится еще 88 дней.

Отметим, оформление станции связано с одной из героических страниц истории Второй Мировой Войны — форсированием Днепра и освобождением Киева осенью 1943 года. Какое отношение к освобождению Киева имеет УПА - автор не объяснил.

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