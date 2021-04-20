Украинского консула, высылаемого из России, подозревают в сборе данных для подготовки политических репрессий против украинцев с двойным гражданством - Украины и РФ.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, которое опубликовали на сайте ведомства в связи с высылкой из Украины российского дипломата



"Украинскому консулу было рекомендовано покинуть Россию, после того как он был задержан с поличным при совершении противоправных действий. Он пытался приобрести закрытые базы данных российских правоохранительных органов, содержащие персональные сведения о частных лицах.

Эти материалы нужны киевским властям для подготовки политических репрессий против своих же соотечественников, обладающих двойным гражданством России и Украины или имеющих собственность и родственников в нашей стране. Под эти категории подпадает значительная часть населения Украины. Таким образом, покидающий Россию консул, призванный защищать граждан Украины, на деле действовал против их интересов", - говорится в официальном заявлении МИД РФ

Учитывая эти обстоятельства, в ведомстве не рассматривают высылку российского дипломата из Украины в качестве симметричной меры и "оставляет за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов Посольства Украины в Москве".

Консула Александра Сосонюка задержали вечером пятницы на получении жесткого диска с некими данными. Как утверждают в ФСБ, он пытался купить закрытые базы данных на граждан России.

17 апреля в МИД РФ вызвали поверенного в делах Украины. Консулу Сосонюку дали 72 часа на выезд из России

Позже ФСБ показала видео задержания украинского консула Сосонюка в Санкт-Петербурге

В МИД Украины отреагировали на высылку консула ответными мерами - изгнали российского дипломата из Киева.