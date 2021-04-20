В понедельник, 19 апреля, Военно-воздушные силы США перебросили в Польшу несколько десятков своих истребителей F15 и F16.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Европейское командование вооруженных сил США отрабатывает быструю переброску ВВС в Европе с использованием, в частности, польских аэродромов. Работая вместе, мы укрепляем безопасность нашего региона", - написал польский министр.

Напомним, недавно в Atlantic Council предложили президенту США Джо Байдену передать Киеву 100 истребителей F-15, "чтобы причинить Москве боль".

Также мы писали о том, что командующий ВВС Украины ранее говорил о желании в будущем закупить один из самых дорогих истребителей в мире - американский F-35.