Бывший глава Белого дома Дональд Трамп считает, что США следует наладить отношения с Россией, Китаем и Корейской народно-демократической республикой (КНДР). Также экс-президент поделился, что хорошо общался с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом Дональд Трамп рассказал в эфире телеканала Fox News.

"Ладить с Россией - это хорошо, ладить с Китаем - это тоже хорошо, но проблема с Китаем заключалась в ситуации с коронавирусом", - сказал он.

Кроме того, Трамп рассказал об отношениях с российским президентом.

"Я прекрасно ладил с Путиным, я ему нравился, он мне нравился. И это хорошо, а не плохо", - заявил он.

Бывший глава Белого дома также сказал, что нужно "ладить" и с КНДР и напомнил, что, когда его предшественник Барак Обама занимал пост президента США, он говорил, что самая большая проблема - в том, что "будет война".

"Но войны не было, мы отлично поладили. Он (лидер КНДР Ким Чен Ын - Ред.) понравился мне, я понравился ему, и в этом нет ничего плохого", - сказал Трамп.

Напомним, сегодня Трамп заявил, что серьезно намерен баллотироваться в президенты США.

Также мы сообщали, как ранее Дональд Трамп раскритиковал поведение американской делегации в ходе переговоров с Китаем. По его мнению, теперь другие страны не будут их уважать.