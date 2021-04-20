СБУ затягивает рассмотрение судебного дела по иску ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации" относительно обжалования указа президента Украины от 2 февраля 2021 года о введении санкций против телеканала ZIK.

Об этом говорится в сообщении телеканала.

Верховный суд начал рассматривать дело 19 апреля 2021 года, но слушание отложили по ходатайству Службы безопасности Украины. Основанием для ходатайства стало заявление СБУ об отправке в суд документов, которые составляют государственную тайну и которые, по утверждению спецслужбы, послужили основанием для введения санкций.

Аналогичная ситуация сложилась в рассмотрении других дел по обжалованию указа президента от 2 февраля 2021 года о введении санкций против телеканалов. СБУ обращалась с ходатайством о продлении процессуальных сроков предоставления объяснений по делу о наличии оснований для введения санкций, обосновывая это необходимостью выполнения определенного объема работы по подготовке документов. В результате документы предоставлялись суду со значительными задержками, что приводит к затягиванию рассмотрения дел. Указанные документы до настоящего времени не были предоставлены в распоряжение представителей истца для ознакомления.

Причина, помешавшая СБУ предоставить суду документы об основаниях для применения санкций до сих пор остается неизвестной. Поэтому истец высказывает сомнения по поводу того, что такие документы действительно существуют и были предоставлены СНБО и президенту Украины для принятия решения о введении санкций.

Напомним, 2 февраля Зеленский отключил от вещания три оппозиционных канала - 112, NewsOne и Zik.

Также мы писали о том, что 26 февраля в эфир вышел "Перший незалежний" - новый канал на базе закрытых Zik, NewsOne и 112, он был отключен через час.

Также мы сообщали, что глава Минкульта Ткаченко заявил, что в стране больше не будут бороться с украинскими телеканалами, вместо этого власть сосредоточится на запрете российских медиа.