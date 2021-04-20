Сегодня произошел мало кем ожидаемый визит. Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко приехал в Беларусь, чтобы встретиться с президентом Александром Лукашенко.

Верховная Рада и Владимир Зеленский, а также МИД после драматических событий в Беларуси 2020 года перестали общаться с Бацькой и отказались признавать его главой государства.

Во многом - следуя позиции Запада. А также из соображений личной обиды на Лукашенко, который не выдал Украине "вагнеровцев" и отправил их в Россию.

А теперь один из "слуг народа" удостаивается личной аудиенции у "последнего диктатора Европы". Да еще и сразу после масштабных санкций, которые ввели против Беларуси американцы: они запретили торговать с крупнейшими предприятиями-экспортерами соседней республики.

Кроме того, все это происходит на фоне нового антизападного крена Беларуси - в частности, ареста людей, которых подозревают в подготовке покушения на Лукашенко по заказу США. Кроме того, в деле есть якобы и украинский след.

Насчет визита Шевченко в Минск озвучиваются разные мнения. Одни говорят, что это его персональный бунт против "Слуг" (тем более что во фракции уже имелись к нему нарекания). Другие считают, что происходящее - информационная спецоперация Офиса президента по отвлечению внимания от зашквара Николая Тищенко с его пирушкой во время локдауна в Киеве.

"Страна" разбиралась, что произошло на самом деле.

Что "слуга народа" делал в Минске

О встрече украинского депутата от правящей партии с президентом Беларуси сообщили в Минске.

"Евгений Шевченко, депутат Верховной Рады Украины, в эти минуты общается с президентом в его кабинете", - говорилось в заявлении телеграм-канала "Пул Первого", который ведет пресс-служба Лукашенко.

Сообщение сопровождалось фото Шевченко в костюме небесно-голубого цвета, ожидающего переговоров в фойе Дворца Независимости в Минске.

Встреча проходила около полудня. Позже "Пул Первого" обнародовал протокольное видео встречи. Во время приветственного рукопожатия украинский нардеп сказал "Приятно познакомиться!", а президент Беларуси произнес следующие слова:

"Приятно с вами встретиться. Оказывается, есть еще в Украине люди, которые уважают Беларусь!"

"Не только уважают, а любят и ценят. Для меня очень большая честь с вами познакомиться. Я давно мечтал. Правда, искренне", - ответил Шевченко.

Александр Лукашенко сказал, что эта встреча "станет хорошим началом сотрудничества настоящих патриотов Украины с Беларусью".

"Мы никогда ничего не скрывали от украинских наших друзей, скрывать не намерены и впредь, тем более от наших друзей. Может быть, я думал, что их (количество. - Ред.) уменьшилось, но вряд ли. Наверное, просто о них меньше говорят и они, может быть, меньше говорят в последнее время. Но не думаю, что у нас там меньше друзей", - заявил Лукашенко.

Шевченко подтвердил слова белорусского президента.

"Меня многие могут обвинить, что я говорю за весь украинский народ, но я знаю и социология это показывает, что украинцы, в смысле политической нации, большой нации (не этнические украинцы, а всех национальностей, которые проживают в Украине), тяготеют и любят Беларусь и белорусский народ. И они внутренне, даже те, кто не могут сказать этого, они сопротивляются тому, что происходит. Я просто выражаю мнение этих людей, и не говорю, что это большинство, но их очень много. Социология показывает, что на сегодняшний день 36% украинцев хотели бы видеть вас Александр Григорьевич, своим президентом Украины. Это же не просто так, это социология. Это наука".

Бацька также прокомментировал идею главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука перенести переговоры по Донбассу из Беларуси.

"Слушайте, вы считаете, что работа Трехсторонней группы - это подарок Лукашенко? Да нет. Тогда попросил президент Порошенко, Путин, все согласились, что да, в Минске. Это близко, политически это выгодно... Говорят, в другое место желание перенести. Ну, по крайней мере, руководство и Кравчук. Да ради бога. Если Украине это выгодно и пойдет на пользу, мы будем только приветствовать", - сказал Лукашенко.

Несмотря на это, Лукашенко считает эту идею "политической вакханалией", которая может затянуть или разрушить переговорный процесс .

"Зачем это делать? Это чисто политическая вакханалия. Но, поверьте, мы особо не паримся по этому поводу. Просто жаль Украину, что этот процесс может затянуться или вообще разрушиться. Этого делать не нужно", - заявил Лукашенко.

"Еду исправить зашквары Кравчука"

О цели своего визита в Беларусь сам Шевченко намекал еще за неделю до личной встречи с Лукашенко.

У себя в Фейсбуке он написал, что ему "нужно в Минск, сгладить зашквары Кравчука", который, напомним, предложил недавно перенести переговоры ТКГ в Польшу.

В интервью белорусским журналистам Шевченко заявлял, что для Украины нет альтернативы минской переговорной площадке.

"Это было заявление одного из членов ТКГ, а потом другие члены опровергли эти слухи. Пока Украина с минской площадки не ушла, - сказал депутат. - Нет никакой другой альтернативы".

Шевченко также отметил, что, несмотря на некоторые сложности в двусторонних отношениях, народы Беларуси и Украины остаются очень близкими, поэтому "временные недоразумения все равно уйдут".

"Есть внутреннее ощущение у меня как у депутата, представителя народа, избранного напрямую людьми, что украинцы к белорусам очень тепло относились, относятся и будут относиться, невзирая ни на что. Это я могу с уверенностью сказать", - подчеркнул политик.

Евгений Шевченко сказал, что вернуть прежние отношения между Украиной и Беларусью можно через диалог. "Люди - существа социальные. Они находят общий язык, когда друг друга видят, встречаются, общаются. По-другому не бывает", - отметил он.

Кстати, сегодняшний визит Шевченко - не первый после президентских выборов в Беларуси. 11 февраля 2021 года он вместе с лидером Компартии Петром Симоненко посещал Всебелорусское народное собрание, которое проводил Александр Лукашенко. И даже включал стрим с мероприятия в минском Дворце республики на своей странице в Фейсбуке.

Он также запостил селфи в пиджаке со значком украинского флага на фоне сцены, где выступал Лукашенко. Фото он подписал одним словом - "Минск". В партии "Слуга народа" визит своего однопартийца тогда назвали "частным".

Шевченко был одним из немногих, кто поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах, которую не признали на Западе и в унисон - в Киеве.

"Александр Григорьевич, поздравляю Вас с победой на выборах Президента Республики Беларусь. Верю в углубление украинско-белорусской дружбы! Спасибо Вам за душевное отношение к Украине!" - написал Шевченко. Он также утверждал, что белорусы протестуют якобы потому, что им "приелась стабильность".

Реакция среди "Слуг народа"

Глава партии "Слуга Народа" Александр Корниенко заявил "Стране", что Шевченко ездил с частным визитом и фракцию не представляет. И назвал его поездку "лишней". Но, судя из его слов, об исключении речь пока не идет.

"Фракция и партия его никуда не делегировала. И мне почему-то кажется, что МИД и ОП его тоже никуда не делегировали. То есть, он лично поехал, это его частная инициатива. Соответственно, он действует как частное лицо. Но есть конституционные разъяснения, что депутат всегда депутат. Даже если он действует как депутат - то действует как депутат Шевченко, не представляя власть, фракцию, партию и так далее. Мне кажется, что это как минимум нарушает порядок реализации внешней политики Украины, согласованности действий между ветками власти. У нас есть определённое отношение к тому, что происходит в Беларуси, Рада принимала постановление. Есть позиция МИД. Господин Шевченко проявляет инициативу, которая может быть лишней", - заявил Корниенко.

По его словам, на фракции будут ждать объяснений от Евгения Шевченко.

"Будем ли что-то решать по этому поводу? На фракции как минимум будем требовать объяснений от него... А дальше депутаты будут определяться, что дальше можно предложить. По поводу исключения из фракции? Фракция может принимать любое решение на своих заседаниях, иногда принимаются решения об исключении. Не исключено, что любого депутата, включая меня, могут исключить. У нас нет святых. Просто, будет ли это достаточным основанием, чтобы такие санкции применять?" - сообщил глава партии.

При это в крыле "соросят" из правящей фракции требуют безоговорочно исключить депутата.

"Данная частная инициатива однозначно вредит государству Украина, репутации украинского парламента и репутации фракции Слуга Народа. Считаю, что господин Шевченко должен быть исключен из состава фракции!" - написал нардеп Виталий Безгин.

Свое возможное исключение уже прокомментировал и сам Шевченко.

"Я не нарушаю своих полномочий - не лезу в дела президента, его политику, но экономическая дипломатия - это мой уровень. Меня интересует развитие промышленности, торговых отношений... Здесь свое субъективное мнение по поводу того, что "зрада", пусть все оставят при себе. Я всегда заявлял, что если фракция примет решение меня исключить, то это проблема фракции, а не моя. Я не держусь за фракцию", - сказал Евгений Шевченко.

В то же время недавно исключенный из рядов СН депутат Александр Дубинский не верит в такое развитие событий. И считает, что поездка Шевченко призвана отвлечь внимание от скандала с нардепом Тищенко, который с размахом отметил день рождения жены в закрытом на локдаун ресторане.

"Визит депутата СН Шевченко к Лукашенко согласован с Офисом Президента и нужен для того, чтобы переключить внимание с очередного зашквара кума Ермака, Николая Тищенко. Бубнение Корниенко про то, что фракция потребует от Шевченко пояснений, - фейк и манипуляция. От Тищенко, для сравнения, никто таких пояснений не потребовал", - написал Дубинский в телеграме.

Что известно про депутата Шевченко

Евгений Шевченко - нардеп Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа". Родом он из Мелитополя Запорожской области. 4 мая ему исполнится 49 лет. По образованию он юрист. Был в числе руководителей на предприятиях: "Агросталь", "Цветмет", "Eurocape New Energy", "ECE Projektmanagement G.m.b.H" и других компаниях, которые в том числе занимаются реализацией металла.

В 2012 году он впервые баллотировался в Раду как самовыдвиженец 75 округа Запорожской области. В 2019 году пошел в парламент от "Слуга народа". На этот раз он выдвигал свою кандидатуру по 76 округу в родной области. До депутатской деятельности Шевченко числился физлицом-предпринимателем (ФЛП), был доверенным лицом кандидата в президенты Зеленского.

Шевченко является главой подкомитета по вопросам промышленной политики и членом Комитета по вопросам экономического развития страны.

Он неоднократно вызывал возмущение националистов заявлениями о дружбе Украины с Беларусью, развитии русского языка в Украине, войны на Донбассе. И тематика его выступлений не всегда была связана с основной специализацией политика - экономикой промышленностью.

Так, в октябре 2019 года он выступил в передаче "Большая игра" российского "Первого канала". Он раскритиковал украинизацию, призвал к выполнению ст.10 Конституции (гарантирующей равные права для развития русского языка) и открыто заявил о том, что националисты срывают мир на Донбассе.

За участие в эфире российского ТВ он получил шквал критики в свой адрес от коллег, его выступление разбирали на заседании фракции "Слуги народа", несмотря на то, что его риторика в общем-то основывалась на предвыборных мессиджах самого Зеленского.

Шевченко даже хвастался своим выступлением на российском ТВ на своей странице в Facebook, но после нелицеприятных комментариев от коллег по фракции и пользователей соцсети, свой пост решил удалить.

Также Евгений Шевченко был противником президентского указа об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

В декабре 2020 года Шевченко выступил на телеканале НАШ, заявив о том, что "соросята" никогда не разрушат дружбу Украины с Беларусью, а единственный путь для снижения тарифов в стране - пустить на рынок дешевую электроэнергию из Беларуси, чтобы составить конкуренцию "ДТЭК".

Это, кстати, было прямое включение из Минска, куда депутат ездил на День энергетика.