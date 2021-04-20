Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, который ранее спрогнозировал новую вспышку заражений, заявил, что наша страна прошла пик заболеваемости третьей волны Covid-19.

Об этом он сказал в ходе онлайн-брифинга во вторник, 20 апреля.

"Хотел бы начать брифинг со сдержанного оптимизма. Мы сейчас находимся в третьей волне коронавирусной болезни. Мы все видим, как на сегодняшний день трудно и с каким количеством случаев мы каждый день сталкиваемся. Но в то же время мы можем констатировать, что мы прошли пик заболеваемости", - заявил Степанов.

При этом глава Минздрава добавил, что позитивная тенденция - не повод, чтобы расслабляться и призвал всех продолжать соблюдать карантинные правила и ограничения: носить маски, мыть руки, не собираться большими компаниями.

Также Степанов назвал регионы с самой сложной ситуацией с Covid-19.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 20 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 8 940 человек, что 2 434 больше, чем днем ранее.