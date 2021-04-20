Депутат фракции политической партии "Слуга народа" Евгений Шевченко, которого в 2019 году травили коллеги по фракции за выступление на российском ТВ, приехал в Минск на встречу с президентом Лукашенко.

Об этом сообщил телеграмм-канал "Пул первого", разместив соответствующее фото.

Напомним, в 2020 году Евгений Шевченко поздравил действующего президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах. Из-за этого на него напали с критикой сопартийцы.

"Александр Григорьевич, поздравляю Вас с победой на выборах президента Республики Беларусь. Верю в углубление украинско-белорусской дружбы!", - написал тогда народный избранник.

В 2019 году нардеп Шевченко выступил на передаче "Большая игра", на Первом канале. Там он заявил, что мир на Донбассе срывают националисты. Также он раскритиковал украинизацию и призвал выполнять 10 статью Конституции, которая гарантирует равные права для развития русского языка.