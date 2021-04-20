Несколько игроков футбольного клуба "Колос", увлекаясь спиртными напитками, устроили в вагоне поезда Ужгород-Киев беспорядок. Один из них даже выломал дверь в соседнее купе, в котором ехали молодые девушки.

Об этом пишет "Обозреватель" во вторник, 20 апреля.

Инцидент произошел еще 4 апреля. По данным издания, Владимир Лысенко, Вадим Милько, Вячеслав Чурко и еще один неизвестный футболист "Колоса" возвращались поездом с матча 20-го тура УПЛ с "Минаем", где сыграли в ничью.

Они распивали спиртные напитки и приставали к девушкам из соседнего купе, которые возвращались в Киев с похорон подруги. По словам пострадавших, Лысенко даже выломал дверь. Одна из девушек узнала в футболистах игроков "Колоса". Позже их личности идентифицировали по фото на официальном сайте ФК.

Также одна из пострадавших девушек рассказала о случившемся.

"Когда мы сели в поезд, увидели, что в соседнем купе пьяные ребята. Попросили проводницу предупредить их, чтобы они постарались вести себя потише - они ведь с самого начала начали стучать нам в стену. Видимо, хотели познакомиться. Но мы ни с кем не знакомимся. Трое из нас - замужем, имеют детей. Да и возвращались мы не с увеселительной прогулки. Мы объяснили проводнице, что возвращаемся с похорон - и хотели бы немного отдохнуть.

Они орали там, веселились, мат-перемат. Заснуть было невозможно. Потом они стучали, стучали, стучали. А около двух ночи один из них просто выломал нашу дверь. Две девочки, которые были на нижней полке, пытались ее удержать, а я звонила проводнице" - поделилась девушка.

Она добавила, что позже пришли правоохранители, однако "ничего не сделали".

"Видя, что эти ребята мертвецки пьяны, им не сделали тест на алкоголь, не задержали до выяснения обстоятельств – просто отпустили. Взяли пояснения - и всех отпустили", - рассказала девушка.

Ранее мы рассказывали, что футболист "Шахтера" устроил пьяное ДТП в Мариуполе.

Также сообщали, что игрок "Металлиста-1925", устрол в Харькове пьяное тройное ДТП.