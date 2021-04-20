Председатель КНР Си Цзиньпин на фоне усложнившихся отношений Китая и США заявил, что "правила, установленные одной или несколькими странами, нельзя навязывать другим".

Об этом Си Цзиньпин сказал на открытии экономического форума в Боао, сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

По мнению китайского лидера, "будущее и судьба мира должны быть в руках всех государств". Си Цзиньпин заявил, что миру нужна справедливость, а не деспотизм – и великие державы должны вести себя как таковые и проявлять больше ответственности.

Также председатель КНР сказал, что, по его мнению, в эпоху глобализации трендом становятся открытость и согласованность, а искусственное возведение стен и разрыв связей нарушают экономические законы.

Отметим, ранее замглавы китайского МИД Лэ Юйчэн заявил, что конкуренция между Китаем и США неизбежна, но лучше ей быть здоровой.

"США слишком выпячивают факторы конкуренции и конфронтации в китайско-американских отношениях и преуменьшают значение сотрудничества... Конкуренция Китая и США неизбежна, но конкуренция должна быть здоровой, когда один догоняет другого, а не недобросовестной, в которой вы выживаете, а второй умирает", - сказал он.

Напомним, первые для администрации Байдена американо-китайские переговоры на высоком уровне, которые прошли в марте на Аляске, ознаменовались публичной перепалкой и крайне напряженной атмосферой. Американцы упрекнули китайцев в нарушении прав человек и получили резкий ответ. "Страна" подробно об этом писала.

Также мы сообщали о том, что недавно Китай потребовал от США раскрыть информацию об американских биолабораториях в Украине.