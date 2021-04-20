В Украине пока не будут бороться с украинскими телеканалами, как это происходило в феврале с Newsone, "112 Канал" и ZIK. Вместо этого власть сосредоточится на запрете российских медиа.

Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью РБК-Украина.

По его словам, сейчас более актуальный вопрос, каким образом можно было бы противодействовать "непосредственно российским" медиа, которые, по мнению Ткаченко, присутствуют в Украине.

"Не украинским медиа, а непосредственно российским, которые присутствуют у нас на разных платформах и в достаточно большом объеме. Этот вопрос более актуальный", - уточнил он.

Министр заявил, что решение по поводу Newsone, "112 Канал" и ZIK - исключительное.

"Я не вижу существенных оснований продолжать такие санкционные вещи по отношению к другим каналам. Важно действовать в легальном поле, поэтому важен закон о медиа", - сообщил Ткаченко.

Напомним, по данным НСЖУ, 85% редакторов газет не поддерживают закон "О медиа"

Ранее ООН заявила о нарушении прав человека в Украине из-за отключения каналов NewsOne, Zik и 112