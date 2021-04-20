В Киеве, где за сутки выявили 892 новых случая Covid-19, наблюдается тяжелая ситуация с коронавирусом. В столице заняты почти 75% коек для пациентов с кислородом.

Об этом рассказал в ходе онлайн-брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

Также глава Минздрава заявил, что Киевской области, Одесской, Сумской, Николаевской и Харьковской остается сложная ситуация с Covid-19.

"На сегодня у нас 12 регионов пребывает на красном уровне эпидемиологической опасности. Самая тяжелая ситуация в Киеве, Киевской области, на Одесчине, Сумщине, Николаевщине, Харьковщине", - сказал министр.

Степанов добавил, что в столице заняты почти 75% коек с кислородом (тогда как норма составляет на больше 65% - Ред.), в Киевской области, соответственно, 70%, в Одесской - 73%, в Сумской - 69,5%.

"Это говорит о том, что достаточно, подчеркиваю, напряженная ситуация", - сказал глава Минздрава.

Степанов о сложной ситуации с коронавирусом - с 4:15

Напомним, "красный" уровень эпидопасности действует в Житомирской, Запорожской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой областях, а также в Киеве.

Уровень госпитализации, по данным за 19 апреля, оказался в норме только в шести областях - Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Тернопольской и Херсонской.

Также мы рассказывали, что за минувшие сутки было госпитализировано 2 042 человека, а днем ранее - 2 387.