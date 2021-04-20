В Запорожье пассажиры такси обвинили водителя в расизме. Супружеская пара - африканец и украинка - рассказали, что мужчина, увидев их, заявил, что "не возит обезьян".

Об этом пишет "Сегодня".

Супружеская пара Елена и Мишель Макайя вместе уже больше 30 лет. Мишель приехал из Конго в Украину учиться, а после университета получил гражданство и остался здесь. По словам мужчины, за все это время с ним ни разу не происходило ничего подобного.

Елена и Мишель вышли из магазина с покупками и вызвали такси. По их словам, как только они начали садиться в машину, то услышали в свой адрес оскорбления.

"Супруг ждет пока я сяду, чтобы закрыть за мной, и открывает свою дверь, а водитель начинает, увидев мужа, говорить: "Я обезьян не вожу"... Я понимаю, что человек неадекватный и тихонечко начинаю выходить из машины и мужу говорю, что мы на этой машине не поедем, а в это время водитель просто нецензурной лексикой оскорбляет нас", - рассказала Елена.

По словам водителя такси Дмитрия, пассажирка его неправильно поняла. Он отказался везти мужчину на переднем сидении - такие правила действуют во время пандемии.

"Они там между собой, как мне показалось, гримасы друг другу строили, улыбались, кривлялись, ну это их дело. Когда садится на переднее, я говорю, что его не повезу на переднем сидении, когда он еще и обезьянничает. Она начала кричать, мол почему не повезете, и хлопнула очень громко дверью", - рассказал таксист.

Впрочем, супруги уже обратились в полицию. В случае доказательства расизма в словах водителя ему может грозить уголовное дело по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой принадлежности. Однако из-за отсутствия видео и свидетелей инцидента доказать вину таксиста будет сложно.

Напомним, недавно Папа Римский назвал расизм вирусом и поставил диагноз человечеству.

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