Чрезвычайное происшествие случилось вчера 19 апреля. В Офисе президента получили письмо с угрозой теракта. Как узнала "Страна" из собственных источников в Офисе президента, первым забил тревогу один из ответственных сотрудников ОП, который выявил на официальной электронной почте Владимира Зеленского письмо с угрозами. После чего чиновник сразу же и обратился в полицию.

Позже выяснилось, что обнаружил анонимку с угрозами взрывов заместитель руководителя главного департамента ОП по вопросам деятельности правоохранительных органов и противодействия коррупции.

По данным нашего собеседника из ОП, который пожелал сохранить анонимность, в письме было сообщение о минировании всех школ Мариуполя.

Эти сведения передали правоохранителям Мариуполя, однако в ходе профилактических осмотров ничего взрывоопасного в учебных заведениях Мариуполя не выявили. Полиция начала расследование по ч.2 ст.259 УК Украины - Заведомо неправдивое сообщение о взрыве учреждения образования.

Стоит отметить что как раз 2 марта этого года вступили в силу изменения в Уголовный кодекс Украины, в котором изменили диспозицию ч.2 ст.259 УК. Согласно новой редакции этой статьи, "минерам" за угрозы гособъектам грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, 25 марта Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, к которым относятся и сообщения о "минировании".

Также мы рассказывали, что недавно в Харькове эвакуировали более 1 500 человек из-за сообщения о минировании ТРЦ и завода.