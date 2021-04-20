Во вторник, 20 апреля, новый посол Украины в США, бывший министр финансов Украины Оксана Маркарова улетела в Вашингтон. С сегодняшнего дня она приступила к работе во главе дипломатической команды Украины.

Об этом сама Оксана Маркарова сообщила в Фейсбуке.

"Впервые с 1999 года иду на посадку в самолет с one way ticket (с англ. "билет в один конец" - Ред.). С сегодняшнего дня - 24/7 в рядах дипломатической команды Украины", - написала Оксана Маркарова.

Отметим, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Оксаны Маркаровой чрезвычайным и полномочным послом Украины в США в конце февраля 2021 года.

Напомним, в 2018 году, Верховная Рада назначила Маркарову министром финансов Украины. Она занимала эту должность до весны 2020 года.

До этого, с конца 90-х и по 2015 год, она работала в нескольких влиятельных консалтинговых и инвестиционных компаниях (Chemonics Intl. Inc. и Western NIS Enterprise Fund). Кроме того, она практиковалась в Мировом банке и возглавляла частное акционерное общество "ИТТ-инвест".