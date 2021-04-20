В среду, 21 апреля, в московском выставочном центре "Манеж", что возле Большого театра, Владимир Путин зачитает ежегодное Послание Федеральному собранию.

Нынешнее обращение - одно из самых поздних за всю историю. Сначала российские журналисты и эксперты долго гадали, когда Кремль утвердит дату. А затем - о чем же будет говорить российский лидер.

Посылов Путина в этом году с особым нетерпением ждут иностранные СМИ. Причина тому - политический фон. Это и угроза большой войны с Украиной, и обострение дипломатических отношений с Западом. А на днях в Интернете появились слухи, что Путин объявит о признании "ЛДНР" и об интеграции с Беларусью.

Но есть и альтернативные версии, по которым вообще никаких международных сенсаций в выступлении президента РФ не будет, а основной упор он сделает на внутрироссийкую тематику.

Тем более что уже через пять месяцев в России пройдут выборы в Госдуму. Накануне голосования власти традиционно предлагают гражданам "бонусы" в виде роста зарплат, пенсий, пособий, льгот, дотаций и тому подобное. О чем, не исключено, как раз и скажет Путин в своем послании.

Также, возможно, он расскажет о новых видах оружия российской армии, чтобы показать готовность страны отразить внешние угрозы.

"Страна" проанализировала, чего ждут от нынешнего Послания российского президента.

"Могут появиться сенсационные заявления"

В понедельник и во вторник Владимир Путин работает со своей администрацией в закрытом режиме. По данным Кремля, первые лица дописывают и отшлифовывают текст.

По итогам вчерашнего дня президент России заявил, что работал с главой правительства, некоторыми вице-премьерами и министром финансов. Они занимались двумя сферами - социалкой и инфраструктурными проектами.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков озвучивал темы, которые будут затронуты: социально-экономические, технологические и иное в развитии страны. Также, по его словам, найдут отражение в тексте обращения президента и парламентские выборы.

По словам Пескова, Путин дорабатывает документ до последних минут, так что в нем могут появиться "сенсационные заявления даже для авторов основных тезисов".

Дмитрий Песков добавил, что много будет сказано о выходе экономики из ковидного кризиса.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что обращение Путина будет "посланием нового времени". По словам политика, в своей речи президент даст прямые поручения чиновникам.

В ожидании Послания ежегодный отчет перед Госдумой отложил премьер Михаил Мишустин.

Неудивительно, что при такой таинственности слухи о вероятном содержании Послания распространяются самые разные.

Признание "ЛДНР"

Для начала обсудим, о чем говорят в международно-геополитическом контексте.

В телеграм-каналах, особенно связанных с тематикой Донбасса, расходятся слухи, что Путин якобы объявит о признании "ЛДНР".

Заявляется, что "главы фракций КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о признании республик ДНР и ЛНР".

По факту таких заявлений не существует - по крайней мере, открыто их никто не публиковал. Но в блогосфере их уже обсуждают. В "ДНР" - естественно, с надеждой.

"Знаковой датой, когда могут быть сделаны какие-то громкие заявления относительно Донбасса, может стать 21 апреля, когда Владимир Путин будет выступать с посланием Федеральному собранию. Может ли Путин объявить там о признании ЛНР и ДНР? Теоретически – да, такой сценарий возможен. Практически - мы не уверены, что конкретно 21 апреля это произойдет", - пишет телеграм-канал "Тайны Луганской республики".

Он же предполагает, что может последовать не прямое признание, а угроза это сделать, если ВСУ пойдут в наступление на Донбассе.

А вот российские журналисты пишут, что это фейк, который разгоняют специально, чтобы после Послания создать у жителей ОРДЛО разочарование от завышенных ожиданий.

"История с разгоном слухов о том, что Путин 21 апреля признает независимость ЛДНР похожа на информационную диверсию. В итоге получится эффект обманутого ожидания.

Найти бы первоисточник вброса, хотя, мне кажется, и так понятно, откуда уши торчат. Но, безусловно, в этом случае очень хочется ошибаться", - написал собкор "Комсомольской правды" Александр Коц.

Пока действительно практически ничего не указывает на то, что буквально завтра Путин сделает какие-то резкие движения по Донбассу в виде признания "республик". Поводом для этого могло бы послужить начало масштабных боевых действий (как после войны 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии). Но пока конфликт остается в вялотекущей стадии.

Это во-первых.

А во-вторых, вряд ли каких-либо радикальных шагов стоит ждать до запуска "Северного потока - 2". Его хотят достроить до конца лета.

Украина, Беларусь и Запад

Ходят также слухи, что Путин якобы сделает какие-то судьбоносные заявления по теме Украины. Которая сейчас является эпицентром противостояния между Москвой и рядом стран Запада.

В Украине уже ширятся слухи, что ВВП чуть ли не объявит о начале военной операции против Киева. Что, скорее всего, является фейком - Послание Федеральному собранию это явно иной формат, чем заявление об объявление войны.

Также многие ждут от послания усиления антиамериканской риторики. И закрытия каких-то "гештальтов" на тему новой конфронтации со Штатами, а также их союзниками.

В то же время многие уверены, что сенсаций на эту тему, возможно, и не будет. Авторы телеграм-канала "Кремлевская прачка" считают, что Путин сделает упор не на внешнюю политику, а на социально-экономические моменты.

"...Поскольку ежегодное послание Президента является корректировкой "правил игры", то становится понятным нетерпение, с которым ожидаются сведения о том, какие правила останутся неизменными, а какие будут скорректированы. Безусловно будут затронуты темы противодействия экономическим санкциям и корректировки экономического курса с учетом негативного влияния коронавирусной пандемии. Поскольку В.Путин на всем протяжении своего правления придерживался тактики эволюционных преобразований, то каких-либо революционных заявлений от него ожидать не следует. Неожиданные предложения в его послании несомненно будут, однако пытаться угадать, какие именно, - напрасный труд", - пишут авторы канала.

При этом "Прачка" предполагает, что могут прозвучать громкие заявления о военной мощи России: "послание в "Манеже" будет похоже на послание в 2018 году", когда были показаны анимационные видео о новых российских ракетах.

Говорят и о каких-то знаковых заявлениях по Беларуси - тем более что встреча Лукашенко и Путина пройдет как раз на следующий день, 22 апреля. Белорусский президент недавно анонсировал "одно из самых принципиальных решений за 25 лет". Как говорят - будет подписана дорожная карта об интеграции Белоруссии. Но прозвучит ли эта информация в самом Послании (за день до встречи) - непонятно.

Реформа власти и коронавирус

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал свои пять основных тем, которые поднимет Путин.

"О чем будет послание Путина.

До оглашения президентского Послания остаются сутки. И это будет одно из самых важных выступлений Владимира Путина за последние годы. Послание традиционно задает ориентиры развития страны на год или даже на несколько лет вперед, но в этот раз президенту предстоит указать перспективы развития России, по сути, в целой новой эпохе – посткоронавирусном мире.

Коронавирус. Россия прошла через год пандемии: что получилось, что не получилось, кто в этом виноват и что делать.

Постковидный мир. Локдаун, удаленка и цифровизация переписали правила общественной жизни, к чему уже не вернуться, а что нужно закрепить на официальном уровне. Роль и место государства в обновленном мире.

Социальная политика. Коронавирус ударил в первую очередь по самым незащищенным. Граждане остро ощутили падение доходов. Что намерено сделать государство, как оно будет поддерживать население, какие меры будут приняты.

Нацпроекты и инфраструктура. Объявленные в прошлом Послании задачи из-за пандемии трансформировались, но их никто не отменял. Какие глобальные цели ставит перед собой Россия и как будет их добиваться.

Реформа власти. Год назад было начато перераспределение полномочий власти. Как оно будет продолжено.

Внешняя политика. Как ощущает себя Россия в окружающем не слишком дружелюбном мире и что она намерена предпринимать дальше. США, ЕС, Украина, Донбасс", - считает Смирнов.

Что хотят услышать от Путина россияне

К слову, судя по опросам, Украина и внешнеполитическая обстановка - вовсе не то, что хотят услышать от Путина жители России.

Фонд общественного мнения (ФОМ) провел опрос, в рамках которого выделил наиболее востребованные темы среди российских граждан, они такие:

проблемы здравоохранения (70%)

борьба с коррупцией (58%)

проблемы образования (50%)

развитие экономики (43%)

поддержка социально-незащищенных граждан (43%).

Среди мер поддержки населения, считают российские эксперты, Путин может объявить об индексации соцвыплат.

Другие внутренние российские направления, которых может коснуться президент России: поддержка малого и среднего бизнеса, семей с детьми и инвалидов, стимулы для роста демографии, доступ населения к садикам, школы, зарплаты и льготы для бюджетников, льготная ипотека, дороги.

С учетом этой социологии, которую наверняка знают и в Кремле, не исключено, что значительная часть послания будет посвящена именно этим вопросам. А не геополитике с международкой.

Самые резонансные послания Путина прошлых лет

Обычно президент России озвучивает Послание в январе или феврале. Дата обращения в этом году - одна из самых поздних за всю историю.

Эксперты связывают это с тем, что Путин хотел выступать вживую, а не по видеосвязи. А для этого ему нужно было сделать обе дозы прививки от коронавируса. Другие же говорили, что это связано с ситуацией вокруг Украины и отношениями с Западом - дескать, президент РФ ждал прояснения неких событий.

Выступать с ежегодным посланием - это конституционная обязанность Путина. На это мероприятие приглашают правительство, членов Госдумы и Совета Федерации, глав самых крупных конфессий, руководителей силовых структур, мэра Москвы, губернаторский корпус.

Участники Послания должны были сделать ПЦР-теста: накануне, за два и за пять дней до мероприятия.

Начало в 12.00 по московскому времени (совпадает с киевским). Федеральные телеканалы закладывают на трансляцию Послания один час.

Если обращение будет продолжаться 60 минут, оно станет одним из самых коротких за последние годы. Для сравнения, в 2018 году, когда Путин представлял новое вооружения, оно продолжалось без пяти минут два часа.

Обращение трехлетней давности стало самым резонансным за всю историю - как минимум для мировых СМИ, которые вынесли тему на первые полосы своих газет.

Тогда Путин рассказал о новой системе для запуска крылатых ракет – ядерной установке, позволяющей ракете менять траекторию полета в обход вражеской ПРО; о межконтинентальной ракете "Сармат", которая идет на смену "Сатане", лазерном и гиперзвуковой оружии.

Еще в 2018-м президент России говорил об упрощении получения гражданства для украинцев и ядерной угрозе. Через две с половиной недели после мероприятия состоялись президентские выборы, на которых он набрал 76,69% голосов "за".

В 2020 году Путин много говорил о грядущем 75-летии Победы и поправках к Конституции, которые россияне вскоре поддержали.

Завтра, 21 апреля, в полдень, "Страна" начнет публиковать главные тезисы Путина в рамках Послания Федеральному собранию. Вечером того же для штаб Алексея Навального организует митинг в поддержку оппозиционера на Манежной площади.