Сегодня, 27 апреля, на церковном календаре - Великий вторник последней недели перед Пасхой, когда верующие особенно строго постятся и готовятся к празднованию Пасхи. Каждый день страстной седмицы наделен особым смыслом. Ежедневно мы вспоминаем о великих событиях, предшествовавших предательству, распятию и воскрешению Христа.

В Страстно́й вторник церковь вспоминает об обличении Христа фарисеев и книжников и притчах, прочитанных им в иерусалимском храме. Именно эти темы сегодня предлагаются для глубокого осмысления.

Суть обличительной речи Христа

Христос прочитал много проповедей как в Иерусалимском храме, так и вне его. Первосвященники не раз слышали его поучения, поэтому уже тогда замышляли схватить и убить Его. Однако нападать средь бела дня на Христа не решались, боясь народа и братьев, которые почитали Его за пророка.

Во вторник Христос рассказал о лицемерии фарисеев, которые учат закону Моисея, который сами же нарушают. А если и соблюдают правила, то не в угоду Богу, а ради похвалы остальных, то есть напоказ.

В итоге если предки фарисеев избивали пророков, то их наследники превзошли отцов злодеяниями - они преследовали, оклеветали и убили Спасителя мира.

Притча о десяти девах

Это именно та притча, которую Христос произнесет в тот самый вторник накануне Своих Страстей. В повествовании приход жениха обозначает второе пришествие Христа, а сон дев - человеческую смерть. Светильники - души, которым нужен елей (милостыня). Неразумные девы грешили и не знали добродетели, поэтому остались у запертой двери. Ведь после смерти нет покаяния.

Пять дев мудрых и пять неразумных. Картина Годфрида Схалкена

Что можно делать в Великий вторник

В храмах можно услышать богослужения Великого Вторника. Утреня начинается с молитвы-тропаря "Се Жених грядет", которую читают с понедельника по среду Страстной седмицы. Песнопение напоминает евангельскую притчу о десяти девах, в нем звучит призыв к духовному бодрствованию.

За основу текста молитвы может браться и притча "О верном слуге". Их суть состоит в том, что земная жизнь представляется только испытанием перед встречей с Иисусом и обретением вечной жизни. И никому не дано знать, сколько будет продолжаться земной экзамен и когда оборвется жизненный путь. Не зря в предании Господь говорит: "В чем застану, в том и сужу".

Во вторник 27 апреля нужно завершить всю работу, связанную с одеждой: стирку, глажку и ремонт одежды. Постящиеся едят постные блюда, которые не подверглись термической обработке. Пища должна быть без масла. То есть можно есть сырые фрукты, овощи и орехи.

Во все дни страшной седмицы, когда мы вспоминаем страдания Христа, необходимо часто молиться.

Напомним, в Страстную пятницу, 30 апреля, вспоминают страдания и распятие Иисуса Христа, снятие его с креста на Голгофе и погребение. В Великую субботу - шествия Иисуса в ад и освобождение грешников. В эти дни верующие отказываются от еды и пьют только воду.

Как писала "Страна", Страстная седмица завершится 2 мая, непосредственно на Пасху.