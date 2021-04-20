Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность баллотироваться на президентский пост в 2024 году.

О своем намерении он сказал в эфире телеканала Fox News.

Дональд Трамп отметил, что предстоящие выборы президента США пройдут еще не скоро, но судя по голосам, которыми политик заручился на последних выборах (75 миллионов), уровень его поддержки остается высоким.

"Я скажу так: я отношусь к участию на будущих президентских выборах со всей серьезностью. Но с правовой точки зрения я бы пока не хотел распространяться об этом", - поделился Трамп.

Ранее глава американского государства уже заявлял о том, что возможно будет баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Соответствующее заявление прозвучало на Рождественской вечеринке в Белом доме, на которую были приглашены видные члены Национального комитета Республиканской партии

Позже о своих президентских амбициях Трамп говорил в начале марта. Опросы показывают, что он самый популярный политик в Республиканской партии, причем с большим отрывом от потенциальных соперников.

В конце марта Трамп в интервью также заявил, что может снова баллотироваться в президенты.