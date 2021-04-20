В этом году приговоры по делу о крушении малайзийского Boieng рейса МН17 в небе над Донбассом вынесены не будут.

Об этом со ссылкой на судью Окружного суда Гааги, отвечающую за работу со СМИ, Марию Кнайф сообщает "РИА Новости".

"На этот год еще запланировано несколько блоков слушаний, они продлятся до 2022 года. Поэтому в этом году суд не планирует вынесения приговоров. На данный момент это все, что я могу сказать. Когда суд приступит к вынесению приговоров, надо подождать и посмотреть, потому что впереди еще много работы", - сказала судья.

Сейчас планируется, что дело по существу начнут заслушивать в июне, предварительно, в сентябре родственники жертв смогут реализовать свое право обратиться к суду.

Напомним, Нидерланды не будут привлекать Украину к ответственности за незакрытое небо в день катастрофы рейса МН17.

Трагедия произошла 17 июля 2014 года, в небе над Донбассом был сбит самолет, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате погибли 298 человек из десяти стран. В июне 2019 года Совместная следственная группа предъявила обвинения четырем лицам.