Вчера прошли переговоры советников Нормандской четверки по Донбассу. Они состоялись впервые после начала военных приготовлений у границ Украины, а также на линии фронта в Донецкой и Луганской областях.

Поэтому от переговоров ждали едва ли не прорыва. Накануне Владимир Зеленской, пообедав с коллегой Эмманюэлем Макроном, пообещал, что Киев с 19 апреля наконец-то приступит к политической части Минских соглашений.

Речь о плане немцев и французов по "кластерам" для Донбасса - пошаговом алгоритме выполнения Минска-2.

Украина этот документ ранее откровенно саботировала - из-за вшитой в него "зрады": выборов и особого статуса ОРДЛО до передачи Киеву границы. Но сейчас, под угрозой войны, вроде бы согласилась снова кластеры обсуждать.

Разбирались, что из этого вышло.

Чем закончились переговоры?

Переговоры четырех советников - Андрея Ермака (Украина), Дмитрия Козака (Россия), Эмманюэля Бонна (Франция) и Яна Хеккера (Германия) шли несколько часов. И лишь ближе к полуночи появились первые сообщения о результатах.

Точнее - об их отсутствии.

Судя по сообщениям украинской и российской сторон, никаких конкретных договоренностей достичь не удалось.

Только Киев подал эту информацию со знаком "плюс", заявляя, что все выступают за прекращение огня. А в Москве говорят о том, что предложения России по остановке эскалации Украина отклонила. И вообще, переговоры потерпели провал.

При этом Франция и Германия пока вообще от заявлений воздержались.

Украина в лице Офиса президента заявила, что на следующий день - то есть уже сегодня - намерена представить Трехсторонней контактной группе свои предложения по прекращению огня. Заседание как раз намечено на 20-е апреля и было созвано по инициативе "ДНР", где накануне погиб очередной мирный житель.

Ермак намерен предложить две новых нормы - ужесточение ответственности за снайперский огонь и требование собирать минскую ТКГ в течение суток после гибели людей.

При этом российские центральные СМИ сообщают, что Козак предлагал более детальный план по прекращению огня и ужесточению мониторинга нарушений. Но Украина якобы его отклонила и заявила, что внесет свои предложения.

В России звучат сомнения, что на встрече Трехсторонней контактной группы прозвучит что-то прорывное. Напомним, что еще 11 апреля Леонид Кравчук посылал в ОБСЕ предложения Украины по неким мерам прекращения огня. Киев их общественности не предъявлял, но заявил, что оппоненты на них не отреагировали.

В "ДНР" же объяснили, что в предложении Кравчука были только меры декларативного характера, при этом от запуска работы Координационного механизма Киев отказался.

Поэтому пока непонятно - ждет ли та же судьба обещанные Ермаком новые предложения Украины. В России, как уже говорилось, пока не проявляют оптимизма и пишут, что Киев и на встрече советников N4 продвигал идею совместного заявления об остановке огня - но без конкретики, как это сделать.

Видимо, поэтому даже о таком совместном заявлении по итогу договориться не смогли. И сможет ли это изменить сегодняшняя встреча по снижению накала противостояния - вскоре узнаем.

А что с "кластерами"?

Сигналы, которые идут от Украины, сходятся в одном - сначала безопасность, потом обсуждение политической части Минских соглашений. Или "кластеров" - шагов по реинтеграции Донбасса, которые предложили Франция и Германия.

"Советники лидеров Украины, Франции, Германии и России также договорились на следующих заседаниях продолжить работу над согласованием кластеров, которые призваны обеспечить выполнение Минских договоренностей для мирного урегулирования ситуации на Донбассе", - говорится в заявлении Офиса президента.

Отметим, что "продолжить работу" - это не совсем точный термин. Поскольку на данной встрече она и не начиналась.

"Сначала безопасность, потом кластеры. Смысл обсуждать эти вещи, если продолжают гибнуть люди? Сегодня все в унисон согласились, что сначала безопасность, а потом все остальное. Сначала реальное и полное прекращение огня", - пояснил "Стране" спикер Украины в ТКГ Алексей Арестович.

С другой стороны непонятно, что мешает параллельно с безопасностью решать вопросы политического урегулирования? В Трехсторонней группе этим занимаются разные подгруппы - и нигде не сказано, что без одной не работает другая.

Более того, именно тупик на политическом треке только провоцирует новые обострения. Что в общем-то очевидно: пока нет понимания, что будет после наступления мира, мир не наступает. И никто особо не верит, что без договоренностей политического характера очередное перемирие что-то может решить.

Поэтому именно сдвигов по "кластерам" все ждали от нынешней встречи советников "Нормандской четверки". Тем более, что накануне Зеленский, после выхода от президента Франции Макрона, заявил, что Украина этот план согласует - или хотя бы начнет это делать - уже 19 апреля.

"19 апреля будет заседание советников, будут обсуждаться кластеры. Это то, о чем мы говорили несколько месяцев назад, что будут сделаны кластеры французской и немецкой стороной, с украинскими дополнениями. Все четыре страны подготовят приложения, с чем согласны, с чем не согласны. Это - пошаговое выполнение Минских договоренностей. Советники будут согласовывать эти позиции", - заявлял украинский президент 16 апреля.

Но сразу после встречи советников украинская риторика резко поменялась: мол, никаких кластеров, пока не прекратится огонь. И, хотя позже вице-премьер Алексей Резников сказал, что этой темы советники касались, релиз того же Офиса президента и другие данные убеждают в обратном.

Почему о "кластеры" опять споткнулись?

То, что вопрос мирного плана, основанного на Минских соглашениях, снова оставили на потом, говорит о двух важных моментах.

Во-первых - многое говорит о визите Зеленского в Париж накануне.

Эта поездка теперь все больше выглядит пиар-ходом Банковой в ответ на общение Макрона и Меркель с Путиным, но без украинского лидера. Без какого-либо иного смыслового наполнения.

Хотя многие ждали от поездки украинского президента во Францию неких стратегических решений. В случае Донбасса и обострения в целом это решение могло быть только одним - быстро начинать продвижение по линии Минских соглашений.

И Зеленский даже пообещал, что с понедельника так и будет - Украина начнет всерьез заниматься "кластерами". Но это, как видим, не произошло. Киев начал продвигать еще порошенковский тезис "сначала остановка огня, потом Минские соглашения".

Это значит, что Европа не ставила к Украине подобных ультимативных требований. Да и сам Зе явно не предлагал этого сделать, чтобы снять угрозу войны.

А значит в Париж он съездил, чтобы показать международную поддержку Украины и при случае попроситься в НАТО и ЕС - это в последнее стало еще одним рекламным нарративом Офиса президента.

Во-вторых, следует логичный вывод - войны с Россией украинские руководители не ждут. И следовательно даже не пытаются ступить на путь политической разрядки, а предлагают все тот же старый инструментарий: давайте остановим огонь, обменяемся пленными, а там посмотрим.

Почему политическое урегулирование снова задвигают на задний план, "Страна" уже рассказывала. Франко-германские "кластеры" содержат неприемлемые для "партии войны" в Украине нормы: выборы на Донбассе и особый статус до передачи Киеву границы и без расформирования "народной милиции ДНР и ЛНР".

А также с закреплением особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

Раз Киев не хочет обсуждать этих моментов даже под угрозой полномасштабного конфликта, значит, его вероятность всерьез не рассматривают. В противном случае риторика была бы иной.

"Я не считаю, что игра мышцами приведет к настоящему военному вторжению в Украину. Это попытка продемонстрировать угрозу, которая является страшнее, чем сама угроза", - прописал успокоительное по итогам переговоров вице-премьер Резников.

Верный ли вывод делает чиновник - вопрос открытый. На границах с Украиной Россия сосредоточила внушительную группировку войск. Одновременно идет серьезное обострение не только на Донбассе, но и на политико-дипломатических фронтах по всей Восточной Европе. Везде участвует Россия, и ситуация похожа на окончательно оформление враждующих блоков по типу "холодной войны".

В этой ситуации Украина вряд ли долго сможет оставаться в нынешнем пограничном состоянии - ни мира, ни войны. Обстановка быстро поляризуется, но пока еще есть шанс выбирать. Украинская же власть продолжает использовать тактику затягивания времени и бегства от ключевых решений.