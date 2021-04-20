Американский посол в России Джон Салливан, который ранее отказывался покидать Россию, несмотря на рекомендации Москвы, вернется в США на этой неделе.

Об этом со ссылкой на Госдепартамент сообщил портал Axios во вторник, 20 апреля.

"Посол Салливан вернется в США на этой неделе, чтобы навестить свою семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился продолжать служить на своем посту бессрочно", - сказал представитель Госдепа, добавив, что посол вернется обратно в Москву в "ближайшие недели".

Ранее мы рассказывали, 15 апреля Вашингтон ввел новые санкции в отношении РФ. В частности США высылают десять работников российской дипломатической миссии, вводятся ограничения в отношении шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций.

Также сообщали, что МИД России опубликовал полный список ответных мер на санкции США.