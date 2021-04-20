Из-за политического скандала между Чехией и Россией Прага исключила РФ из тендера на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны.

Об этом со ссылкой на вице-премьера и главу Минпромторга Чехии Карела Гавличека сообщает Bloomberg.

Ранее Гавличек уже выражал сомнение в возможности участия "Росатома" в качестве субподрядчика.

Стоимость контракта оценивается в 162 млрд крон (примерно €6 млрд). В участии в тендере в прошлом месяце было также отказано китайской корпорации China General Nuclear Power, заявившей в начале 2018 года наряду с остальными компаниями о желании строить энергоблок.

Напомним, 17 апреля власти Чехии высылали 18 российских дипломатов посольства РФ в Праге по подозрению в связях с военной разведкой России. Одновременно с этим Чехия объявила в розыск двух российских разведчиков, которые подозреваются в отравлении Скрипалей.

"Страна" пиала о том, почему в Чехии обвинили "отравителей Скрипалей" во взрыве склада с оружием для Украины.

Также мы писали, что в ответ на действия Праги Россия объявила 20 чешских дипломатов персонами нон грата.