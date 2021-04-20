По состоянию на утро вторника, 20 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 8 940 человек.

Напомним, что 19 апреля, в стране было выявлено 6 506 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных выросло на 2 434 человека. Умерло за сутки 367 человек.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Максим Степанов в сети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 961 956 человек. Выздоровели за последние сутки 12 075 человек (с начала эпидемии - 1 499 752 человека - Ред.).

Среди новых зараженных 414 детей и 251 медработник.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Харьковской области (804 человека), Полтавской области (725), Одесской области (691) и Киевской области (647).

В Киеве за сутки выявлено 892 новых случая.

Ранее мы рассказывали, что в Минздраве назвали срок, через который выздоровевшие украинцы повторно заражаются коронавирусом.