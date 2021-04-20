Вчера, 19 апреля, в США ушел из жизни видный ветеран американской политики, бывший вице-президент Уолтер Мондейл. Он скончался в возрасте 93 лет.

Об этом сообщает Axios.

По словам представителя семьи Кэти Танхайм, Мондейл умер в своем особняке в центре Миннеаполиса в окружении родных и близких.

Уолтер Мондейл был членом Демократической партии США, он занимал пост генерального прокурора штата Миннесота с 1960 года, а затем попал в Сенат США, где представлял Миннесоту в течение 12 лет. Он стал вице-президентом в администрации Джимми Картера и занимал этот пост с 1977 по 1981 год.

Эксперты отмечают, что Уолтер Мондейл изменил в США роль вице-президента. Он тесно сотрудничал с президентом Картером и играл активную роль как во внешней, так и во внутренней политике Белого дома.

В 1984 году политик выдвигался кандидатом в президенты от демократов, но проиграл республиканцу Рональду Рейгану. С 1993 по 1996 год он был послом США в Японии в администрации президента Билла Клинтона.

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