Отношения между Москвой и Вашингтоном продолжают ухудшаться, и в Кремле ясно дали понять послу США Джону Салливану, что ему пора паковать чемоданы, однако дипломат отказывается покидать Россию.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на собственные осведомленные источники в Госдепе.

Напомним, что Джон Салливан был вызван на встречу с помощником президента России Юрием Ушаковым, который рекомендовал ему вернуться в Вашингтон для консультаций с официальными лицами президента США Джо Байдена. Это произошло на фоне объявления Россией ответных санкций в отношении Вашингтона, включающих высылку десяти американских дипломатов. Салливана среди них не было, но ему было "рекомендовано" отправиться за океан вместе с ними.

Но по словам источников, несмотря на эти рекомендации, посол продолжил свою работу в Москве и не намерен покидать Россию, пока его не заставят это сделать официально с соблюдением всех протокольных правил.

Ранее "Страна" сообщала, что в посольстве США призвали Россию не мешать угрозами и запугиванием работе наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.