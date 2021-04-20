Глава ВОЗ, доктор Тедрос Адханом Гебрейесус выдал осторожный оптимистический прогноз. По его мнению пандемию коронавируса на планете можно поставить под контроль уже в самые ближайшие месяцы.

Однако при этом он так же добавил, что за минувшую неделю в мире было выявлено 5,2 млн новых случаев заражения COVID-19. И это новое неутешительное "достижение".

"У нас есть инструменты, чтобы взять под контроль эту пандемию в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и справедливо", - рассказал журналистам Тедрос Гебрейесус, как передает пресс-служба ВОЗ.

Тем не менее о каких конкретно инструментах идет речь, он не уточнил.

Глава ВОЗ так же напомнил, что для эффективной борьбы с вирусом необходимо справедливое распределение вакцин по всему миру.

"Мы призываем производителей оригинальных вакцин поделиться своими технологиями, а производителей в странах с низким и средним уровнем дохода выразить заинтересованность в получении этой технологии", - сказал он.

В то же время глава организации выразил обеспокоенность скоростью распространения вируса. Темпы роста числа случаев заражения и госпитализация среди людей от 25 до 59 лет он назвал тревожными. Также, по оценкам ВОЗ, пятую неделю подряд растет смертность.

"Чтобы преодолеть планку в один миллион смертей, потребовалось 9 месяцев; 4 месяца, чтобы достичь 2 миллионов, и 3 месяца, чтобы достичь 3 миллионов", - привел печальную статистику Тедрос Адханом Гебрейесус.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минздраве назвали срок, через который выздоровевшие украинцы повторно заражаются коронавирусом.