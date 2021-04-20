Компания EMCO, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Емельяну Гебреву, не экспортировала в Украину оружие чешского производства. Также в компании заявили, что уничтоженные в 2014 взрывом на складах боеприпасы не принадлежали ей, как об этом писали чешские СМИ.

Заявление EMCO 19 апреля процитировало Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Чешская пресса на днях написала, что предназначенное для ВСУ оружие должно было попасть со складов во Врбетице в Украину через Болгарию.

В компании Гебрева сказали, что за год до взрывов, во время самих взрывов и спустя год после этого EMCO не планировала перевозить свою продукцию со складов ни в Болгарию, ни в другие страны. Там также добавили, что следственные органы ни одной страны не запрашивали информацию по этому поводу.

При этом в БНТ напомнили, что именно экспорт оружия в Украину указывается в версии об отравлении Гебрева, его сына Христо Гебрева и чиновника Валентина Тахчиева "Новичком" как основной мотив покушения.

Ранее "Страна" подробно объясняла, почему в Чехии обвинили "отравителей Скрипалей" во взрыве склада с оружием для Украины.

Между тем в Чехии и на Западе настаивают, что склады взорвали именно эти люди.