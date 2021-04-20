Пентагон потребовал у России прекратить провокации у границ с Украиной
Пентагон призвал Российскую Федерацию прояснить свои намерения насчет Украины, а также прекратить провокации у границ страны.
Об этом во время брифинга 19 апреля заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Мы призываем Россию прояснить свои намерения. Мы бы хотели лучше понять, каковы ее намерения", - сказал Кирби.
Он также сообщил, что США продолжают наблюдать "увеличение военного присутствия" России в Крыму и на границах Украины.
"Мы призываем россиян прекратить провокации и сделать вклад в безопасность и стабильность региона, будучи, для начала, более транспарентными в том, что они делают", - добавил представитель Пентагона.
Как писала "Страна", на прошлой неделе генсек НАТО требовал от России прекратить наращивать группировку войск около границ Украины.
А незадолго до того Госдеп США обвинил Россию в дестабилизации ситуации в Украине.