Боевой "Анал Табу": "слуги народа" требуют мобилизацию

Обстановка на Донбассе и на украинско-российской границе продолжает накаляться. По мере того, как с Запада идут однозначные дипломатические заявления с требованием прекратить эскалацию ситуации и не менее однозначные намеки на то, что военной поддержки оттуда ожидать не приходится, в украинской власти начались разброд и шатания, которые свидетельствуют: в команде Владимира Зеленского отсутствует единая линия по данному вопросу.

Вице-премьер Алексей Резников первым из официальных лиц публично признал: никто с автоматами нас защищать не придет; максимум, на который может рассчитывать Украина, – техническая и финансовая помощь, а также санкции.

Исходя из такого понимания, власть, по идее, должна делать шаги по дипломатическому урегулированию ситуации. Однако вместо этого нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко (известный как "Анал Табу") опубликовал проект заявления фракции, в котором призвал разорвать дипломатические отношения с Россией, начать мобилизацию и… позвать войска НАТО. Которые, как уже сказано, в Украину не придут.

Пресс-служба фракции в срочном порядке опубликовала заявление, в котором сообщила, что проект, опубликованный Яременко, не согласован во фракции и не отражает ее позицию. Тем не менее, известно, что ряд "слуг народа" (так называемые "соросята") заявление "Анала Табу" поддерживают. И это создает риски того, что во власти есть группы влияния, желающие превратить нынешнюю эскалацию в военный конфликт.

Между тем, интересно спросить у депутата Яременко: призывая президента начать мобилизацию, он сам готов пополнить ряды Вооруженных сил или собирается только жертвовать чужими жизнями?

И также было бы правильно опубликовать обращение к президенту от "несоросовской" части "Слуги народа" с призывом в случае мобилизации Богдана Яременко мобилизовать первым и тут же отправить на Донбасс. Учитывая его массивную фигуру, значительная часть линии фронта будет прикрыта.

Президент заговорил о разработке украинской вакцины. О производстве пока еще нет

Президент же вчера занимался проблемами вакцинации от коронавируса. На селекторном совещании он, наконец, высказал ту мысль, которую ряд экспертов и оппозиционных политиков высказывают уже почти полгода: "Украине крайне необходимо как можно быстрее подготовить современную лабораторию для разработки вакцин и лекарств".

В ее правильности никто не сомневается. Только она "немного" опоздала: сегодня Украине крайне необходима не только современная лаборатория, но и современное производство вакцины от коронавируса – по чьей бы лицензии она не производилась.

И потому есть резон вернуться к вопросу о производстве в Харькове российского "Спутника V", документы на которое подавались еще в январе. Тем более, что, по последним заявлениям, эффективность этой вакцины составляет 97%, что несравнимо ни с индийским "Ковишилдом", ни с китайским "Коронаваком", которые являются на данный момент единственной надеждой страны на массовую вакцинацию хотя бы в обозримом будущем.

В ближайшем же будущем из-за отсутствия собственного производства никаких надежд нет. Вчерашнее заявление президент сделал на совещании, посвященном предстоящей Пасхе, и после него стало ясно, что весь перечень мер по предупреждению новой вспышки заболеваемости состоит из призывов к населению "быть рассудительными" и божьей помощи.

Впрочем, в Минздраве считают, что эти меры не помогут, а потому скоро будет новая волна эпидемии. А значит – и новый локдаун.

Новый скандал с Тищенко: простят ли ресторатору пир во время локдауна?

Тем временем во фракции "Слуга народа" разгорелся очередной скандал, связанный с тем, что локдауны касаются не всех. И снова в его эпицентре оказался нардеп Николай Тищенко. Правда, в этот раз речь шла уже не о работе его ресторана "Велюр" – теперь он в ресторане гостиницы Fairmont организовал грандиозную вечеринку в честь дня рождения жены.

Поразительно, конечно, упорство с которым Тищенко наступает на одни и те же грабли. Причем если в случае с "Велюром" он вел себя относительно тихо, то сейчас демонстративно закатил даже салют и наблюдал за ним с балкона отеля.

При том, что народные избранники, принимающие законы об ужесточении карантинных мер (и прежде всего – депутаты от партии власти), должны показывать всей стране пример того, как вводимые властью меры должны выполняться. Не случайно президенты и премьеры целого ряда государств личным примером демонстрируют необходимость вакцинации и других мер по борьбе с эпидемией.

Если же повадки "нового украинца" у кого-то из нардепов неискоренимы, то ему просто нужно перестать быть нардепом. Или, как минимум, перестать быть нардепом от партии власти.

И это вопрос не только совести самого депутата – это вопрос партийной этики. Если "Слуга народа" еще надеется остаться партией национального масштаба, она сама должна чистить свои ряды от тех, кто ее дискредитирует. Потому что пир во время локдауна в глазах общества – куда больший грех, чем американские санкции, за которые изгнали Дубинского.

Цена подсолнечного масла: спасет ли меморандум отечественный рынок?

Минэкономики подписало меморандум с производителями подсолнечного масла. Фото: latifundist.com

Министерство экономики вчера объявило о подписании меморандума с производителями подсолнечного масла, согласно которому экспорт этого продукта за рубеж будет ограничен до 1 сентября нынешнего года. Так правительство отреагировало на резкий рост цены масла, которое подорожало более чем в полтора раза.

Отреагировало, конечно, с опозданием: цены начали расти еще в последние месяцы прошлого года, и уже тогда было ясно, что на данном рынке происходит что-то ненормальное. Но ненормальность увидели только сейчас, когда подсолнечное масло в отечественных супермаркетах стало в полтора раза дороже, чем оно же украинского производства в соседних странах.

Впрочем, временный меморандум проблемы не решает. Основная проблема в том, что при продаже на экспорт этого продукта не берется НДС, в то время как в Украине в его цену закладывается данный налог. Эта мера, конечно, была вполне оправдана для продвижения на зарубежные рынки продукта, в производстве которого наша страна является мировым лидером, однако она вряд ли оправдана сейчас, когда внутренняя цена из-за массового экспорта взлетела до небес. И потому правильнее было бы не подписывать меморандумы, а ввести экспортный НДС – пусть не 20%, но все же такой, который сбалансировал бы внутреннюю и экспортную цены. Либо, как вариант, просто ввести госрегулирование цен на масло ограничив ее предельный размер в рознице (потому что во-многом цена высока из-за аппетитов торговцев, которые закладывают большую маржу).

Причем подсолнечное масло – не единственный пример продукта первой необходимости, по которому правительство не может найти нужного решения. За последние месяцы в два раза выросла внутренняя цена сахара. Однако власть на подобные метаморфозы рынка вообще не отреагировала.

Суперлига против УЕФА: удастся ли революция грандов?

В европейском футболе разгорается самый серьезный скандал со времен 1980-х годов. 12 грандов из Англии, Испании и Италии вчера объявили о создании Суперлиги – континентального клубного чемпионата, в котором будут участвовать 20 лучших команд Европы. Причем для себя и еще троих неназванных клубов владельцы "Реала", "Барселоны", "Ювентуса", "Милана", "Интера", "Атлетико" и шести британских клубов прописали "пожизненное" участие в этой Суперлиге.

Подобные планы возникали уже не раз, однако вчера они впервые дошли до стадии формального объявления о создании турнира – причем стартовать он должен уже нынешней осенью. И потому мировая и европейская футбольные ассоциации реагируют особенно остро: клубам угрожают удалением из национальных чемпионатов, а их футболистам – запретом играть за национальные сборные.

Но санкции в перспективе – это еще не все. Вполне серьезно идет разговор о том, чтобы из нынешней Лиги чемпионов исключить трех ее полуфиналистов – "Реал", "Челси" и "Манчестер Сити". Правда, непонятно, что произойдет дальше – то ли единственного остающегося полуфиналиста (французский "Пари Сен-Жермен") объявят победителем, то ли (что более вероятно) исключенных заменят неудачники четвертьфинала – португальский "Порту", немецкие "Боуссия" и "Бавария". Правда, "Бавария" проиграла "ПСЖ", но еще один неудачник – "Ливерпуль" – тоже является участником "заговора 12". Поэтому не исключено, что "ПСЖ" автоматически станет финалистом турнира, а второе место в финале разыграют "Боруссия" и "Порту".

Скорее всего, о вариантах завершения Лиги чемпионов-2021 сейчас не рассуждают, давая возможность участникам Суперлиги одуматься. Такой вариант вполне вероятен, поскольку гранды уже осознали, насколько серьезными могут быть санкции против них. Но ко вчерашнему вечеру раскаяния все еще не было: наоборот, Суперлига подала в суд на УЕФА, чем показала, что намерена бороться.

Хотя очевидно, что победить мировые и европейские структуры она на сегодняшний день не способна.