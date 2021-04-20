Специалисты установили, что повторное заражение коронавирусом происходит в среднем через три-четыре месяца после перенесенного заболевания COVID-19.

Об этом сообщил на пресс-конференции в "Укринформе" генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Роман Родына.

"Мы спросили у эпидемиологов, какой период между первым и вторым заболеванием. Ответы были в основном, что этот период составлял три-четыре месяца, до пяти. Но были единичные ответы, что он составлял полтора месяца", - сказал Родына.

Он добавил, что ЦОЗ разработал проект приказа об эпидемиологическом надзоре за COVID-19. В проекте, который уже направлен в Министерство здравоохранения, прописано определение повторного случая заражения, что позволит наладить получение информации о таких случаях.

Также Родына сказал, что сейчас ЦОЗ располагает информацией о более 1,2 тысячах повторных случаев COVID-19.

Ранее "Страна" сообщала, при каких условиях коронавирусом можно заразиться повторно.

Мы также рассказывали о выводе ученых, что повторно подхватить коронавирус могут люди с ослабленным иммунитетом после того, как переболеют каким-либо заболеванием.