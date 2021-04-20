Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал концентрацию войск России у границ Украины - "игрой мышцами".

По его словам, сегодняшний конструктивный разговор советников "нормандской четверки" дает основание говорить, что военного вторжения России в Украину не будет. Об этом вице-премьер заявил вечером 19 апреля, в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV.

"Сам факт, что сегодня состоялась эта консультация – это уже позитив, потому что переговоры продолжаются несмотря на кажущееся обострение у границ Украины. Я удивлен, насколько рабочей была атмосфера переговоров советников нормандской четверки. Подчеркиваю: все четыре стороны говорили о том, что надо искать возможности прекращения режима огня", - заявил он.

По словам Резникова, на встрече политические советники обсудили предложенные российско-французской стороной кластеры (возможность реализации Минских соглашений, – Ред.), А также необходимость восстановления режима тишины, который был достигнут в июле 2020 года.

"Вторая вещь - это приглашение к танцу непосредственно США, чтобы с Россией стали считаться и начался с ними диалог. Я не считаю, что игра мышцами приведет к настоящему военному вторжению в Украину. Это попытка продемонстрировать угрозу, которая является страшнее, чем сама угроза",- добавил Резников.

Ранее несколько источников в российской делегации, которых цитировали СМИ, заявили, что встреча советников лидеров стран Нормандской четверки завершилась провалом и не принесла какого-либо результата. Вину за это возложили на Украину, а также на Германию и Францию.

Видео: youtube.com/Свобода слова на ICTV

Как сообщала "Страна", после переговоров с представителем России Дмитрием Козаком глава ОП Андрей Ермак заявил о новых идеях по прекращению снайперского огня.