Офис президента опубликовал официальный комментарий о видеоконференции политических советников лидеров стран - участниц Нормандского формата, в которой участвовал руководитель ОП Андрей Ермак, а Кремль представлял Дмитрий Козак. Из отчета следует, что каких-либо поворотных договоренностей достичь не удалось.

Отчет появился на сайте президента вечером 19 апреля.

Как заявили в ОП, во время встречи немецкая сторона предложила согласовать обращения политических советников лидеров Нормандской четверки о том, что они приветствуют обновленную приверженность дополнительным мерам по укреплению режима прекращения огня от 27 июля 2020 года. Советники призвали представителей Трехсторонней контактной группы работать над механизмом координации реагирования на нарушения режима прекращения огня.

Андрей Ермак заявил, что украинская сторона поддерживает такое обращение к ТКГ, а также много предложений по совершенствованию работы режима прекращения огня, например по более строгой ответственности за снайперские обстрелы. Кроме того, при наличии погибших в результате обстрелов рабочая группа ТКГ по вопросам безопасности должна собираться в течение 24 часов, и никто не имеет права отказаться от этого.

Соответствующие предложения украинской стороны сформированы и будут представлены координатору рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ послу Яшару Халиту Чевику (глава СММ в ОБСЕ - Ред.) во время завтрашнего заседания, рассказали в Офисе президента.

Советники лидеров Украины, Франции, Германии и России также договорились на следующих заседаниях продолжить работу над согласованием кластеров, которые призваны обеспечить выполнение Минских договоренностей для мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

Между тем советник главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович назвал встречу советников Нормандской четверки "удивительно конструктивной".

А вот в России заявили о полном провале переговоров советников.