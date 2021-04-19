В Эстонии заявили о готовности предоставить убежище российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который был осужден в России еще в феврале.

Об этом 19 апреля сообщила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс в интервью изданию ERR.

"Эстония бы серьезно рассмотрела этот вопрос (о политическом убежище для Навального - Ред.). Однако именно Алексею Навальному решать, к какой стране он бы хотел обратиться, если Россия его выпустит", - сказала Лийметс.

Она напомнила, что в ЕС выступили с совместным заявлением, в котором осудили нарушение прав человека в России в связи с задержанием Навального.

"С точки зрения Эстонии происходящее очень важно. Мы занимались связанными с Россией вопросами все выходные дни и вчера в Евросоюзе выступили с совместным заявлением, в котором осуждаем нарушение прав человека в России в связи с задержанием Алексея Навального. Мы видим, как ухудшилось его здоровье. Россия должна деэскалировать военную деятельность в приграничных районах Украины, соблюдать нормы международного права и прекратить нарушения прав человека", - заявила министр иностранных дел Эстонии.

Как сообщала "Страна", власти США и Франции пригрозили России новыми санкциями из-за Навального. Тем не менее, министр иностранных дел Франции заявил, что это не мешает продолжать вести диалог с Россией.

На этом фоне находящиеся вне России руководители штаба Навального объявили массовые акции протеста в его поддержку. В частности, Леонид Волков призвал сторонников Навального выходить на площади 21 апреля.

Напомним, что 2 февраля 2021 суд заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальное тюремное заключение. В тюрьме Навальный заявил про проблемы со здоровьем.