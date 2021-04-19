Советник главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал "Стране" подробности о встрече советников Нормандской четверки, состоявшейся 19 апреля.

"Все стороны хотят режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Россия, Украина, Франция, Германия - все однозначно за. В этой связи поручили завтра на подгруппе по безопасности (встреча подтверждена на 10 утра) начать разрабатывать дополнительные меры по ужесточению контроля за соблюдением режима прекращения огня", - сказал Арестович.

Он назвал встречу "удивительно конструктивной".

"Даже прозвучало интересное предложение: следующую встречу политических советников провести непосредственно на линии разграничения. Не можем говорить, чья это инициатива, это конфиденциально", - добавил Арестович.

Он уточнил, что сегодня не рассматривали "кластеры" и политическую часть Минских соглашений.

"Сначала безопасность, потом кластеры. Смысл обсуждать эти вещи, если продолжают гибнуть люди? Сегодня все в унисон согласились, что сначала безопасность, а потом все остальное. Сначала реальное и полное прекращение огня", - отметил Арестович.

Однако конкретные меры для прекращения огня сегодня не обсуждались. Этим завтра займётся подгруппа по безопасности, уточнил Арестович.

Переговоры прокомментировал и первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников агентству "Интерфакс-Украина".

"Не раскрывая конфиденциальности переговоров, отмечу две главные вещи, которые обсуждались и которые были анонсированы президентом Зеленским в Париже. Речь сегодня шла о кластерах, соответственно, как видения возможности реализации Минских соглашений, и о вопросе обеспечения соблюдения режима прекращения огня - реального и полноценного", - рассказал Резников .

Он также добавил, что переговоры политических советников прошли в режиме конструктивной рабочей атмосферы.

"Мое впечатление от сегодняшней встречи политических советников Нормандского формата: была абсолютно рабочая атмосфера, без каких-либо особых или лишних эмоций. Поэтому я с уважением отношусь к мужественности наших посредников – представителей Германии и Франции, которым приходится иногда все-таки сдерживать вероятность повышения эмоций, терпеть. Это хорошие посредники, они друзья Украины", - добавил он.

Ранее "Страна" приводила довольно оптимистичный релиз о встрече украинской делегации в ТКГ.

Между тем в России заявили о полном провале переговоров советников.