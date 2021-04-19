Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос по поводу того, какие приложения-мессенджеры предпочитают люди для общения с мобильного телефона. Лидером симпатий оказалось приложение Viber, принадлежащее японской компании Rakuten.

Результаты опроса опубликованы на сайте КМИС.

Наиболее распространенным средством для коммуникаций является Viber, которым пользуются 66% опрошенных. Вторым по популярности стал мессенджер Фейсбука - у него 35% приверженцев. На третьем и четвертом местах находятся Телеграм (его используют 24% опрошенных) и WhatsApp (21%). Не слишком популярным каналом обмена сообщениями оказался Твиттер, возможности которого для этих целей используют лишь 6% опрошенных. Вместе с тем почти треть украинцев (27%) не обмениваются сообщениями с мобильного телефона ни в одном из упомянутых приложений.

Такое же положение сохраняется и в разрезе пола. Чуть больше женщин, чем мужчин используют мессенджер Фейсбука - 39% и 30% соответственно.

В разрезе возрастных групп Viber тоже сохраняет первенство. Однако в возрастной категории 18-29 лет на втором месте по популярности находится Телеграм. Доля опрошенных, которые не используют ни одно из перечисленных приложений, является самой низкой среди возрастной категории 18-29 лет (5%) и увеличивается с возрастом: 30-39 лет - 11%, 40-49 лет - 13,5%, 50-59 лет - 25%, 60-69 лет - 51%, 70 лет и старше - 76%.

В зависимости от типа населенного пункта (город или село) популярность приложений совпадает с рейтингом в целом по стране. Вместе с тем Телеграм и WhatsApp несколько больше использует городское население. Телеграмм - 28% среди городского населения и 16% среди сельского, WhatsApp - 25% среди городского населения и 12% среди сельского. Среди сельского населения выше уровень, чем среди городского, тех опрошенных, которые не используют ни один из мессенджеров: 37% и 23% соответственно.

В опросе поучаствовали 2005 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех регионах Украины кроме Крыма и ОРДЛО.

Ра