Около 22:00 в понедельник, 19 апреля, появились первые сообщения о состоявшейся онлайн-встрече советников лидеров стран "Нормандской четверки", куда входят Андрей Ермак от Украины и Дмитрий Козак от России.

Она состоялась накануне перенесенного на 20 апреля экстренного заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Украинская делегации в ТКГ выпустила релиз, в котором сообщила, что все стороны выступили за поддержание перемирия. Также сообщается об идее провести следующую встречу провести на линии разграничения.

О "кластерах" и политической части Минских соглашений в релизе от Киева ничего не сказано.

"Все стороны подтвердили свое стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Главным ее (встречи советников - Ред.) вопросом стало обсуждение практических шагов, необходимых для соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Прозвучало интересное предложение провести следующую встречу политических советников непосредственно на линии разграничения с целью принятия необходимых решений в конкретных условиях.

Конкретные меры, которые бы могли усовершенствовать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня, политические советники поручили проработать в Подгруппе по безопасности ТКГ, соответствующее заседание которой запланировано на завтра, 10.00", - говорится в сообщении.