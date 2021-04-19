США ввели санкции против ключевых белорусских экспортеров после заявлений о подготовке покушения на Лукашенко
Государственный департамент США и американский Минфин решили не продлевать приостановку санкций против девяти ключевых предприятий-экспортеров Беларуси. Срок действия приостановки должен был истечь 26 апреля 2021 года. Таким образом после этого числа санкции вступают в силу.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
В пресс-релизе Минфина США названы компании, для которых отменяется исключение из санкций. Это главные экспортеры Беларуси, которые приносят стране львиную долю валютной выручки:
- "Белнефтехим" и его представительство в США;
- "Белшина";
- "Гродно Азот";
- "Гродно Химволокно";
- "Лакокраска";
- "Нафтан";
- "Полоцк-Стекловолокно";
- УП "Белорусский нефтяной торговый дом".
По решению Минфина, до завершения 45-дневного периода 3 июня 2021 года разрешаются только те операции с этими компаниями, которые необходимы для завершения с ними сотрудничества.
Отметим, что эти меры были приняты после того, как президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что американские спецслужбы по заданию высшего руководства США готовили его убийство и государственный переворот.
Как писала "Страна", на прошлой неделе Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России.
Россия приняла на это довольно жесткие ответные меры, включая высылку дипломатов.