Преемником Рауля Кастро на посту генсека Компартии Кубы станет действующий президент Кубы Мигель Диас-Канель. Он же три года назад сменил Кастро на посту главы государства. Несколько дней назад Кастро публично заявил о намерении уйти с этого поста.

О кандидатуре его преемника сообщает BBC.

По данным журналистов, назначение Мигеля Диас-Канеля руководителем Коммунистической партии Кубы означает фактический переход власти в Кубе от братьев Кастро, что произойдет впервые после Кубинской революции 1959 года.

Старший брат Рауля Кастро, известный кубинский революционер и политический деятель Фидель Кастро пришел к власти в 1959 году. По состоянию здоровья в 2006 году он передал исполнение обязанностей на всех своих постах своего соратнику и брату Раулю.

В 2011 году Рауль Кастро был официально избран первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы, а затем, в 2016-м, переизбран на второй срок. В 2018 году он ушел с постов главы госсовета и совета министров Кубы, оставшись при этом лидером Компартии Кубы.

Мы разбирались, что ждет остров Свободы после ухода из власти династии Кастро. При это страна вступает в очень непростой период. Нарастают экономические проблемы (из-за мирового кризиса туризма), а вместе с ними и протестные настроения.

Напомним, что на Кубе решили открыть экономику для частного бизнеса.