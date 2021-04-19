Программа "Схемы" опубликовала еще одно видео со дня рождения супруги народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко Аллы Барановской, о котором ранее сообщала "Страна".

Напомним, день рождения отмечали в ресторане киевского отеля Fairmont 18 апреля.

На кадрах запечатлено, как в честь именинницы над Днепром прогремел грандиозный салют.

Также на видео показано, как празднование покидает губернатор Черкасской области Скичко вместе со своей супругой - Елизаветой Юрушевой - управляющей отелем Fairmont.

Напомним, по случаю 26-летия жены нардеп устроил пышную вечеринку в гостинице Fairmont в период жесткого локдауна. Для гостей пела певица Катя Корецкая, а рядом с отелем журналисты "Страны" засняли машину Тищенко. После этого вспыхнул громкий скандал.

Позже стало известно, что полиция открыла уголовное дело из-за вечеринки Тищенко.

"Страна" узнала, что о ресторанном скандале думают депутаты от "Слуги народа". В частности, Ирина Верещук, депутат фракции СН заявила, что не хочет много об этом говорить, так как ей очень стыдно. Нардеп Александр Качура сказал, что "все должны получить максимальный размер штрафа". Подробнее о том, что говорили другие депутаты можно почитать в нашем материале.

Между тем киевские рестораторы готовят акции протеста после подпольной вечеринки Тищенко.